Acompañado de una buena comitiva (capitanes del primer equipo, entrenador, cuerpo técnico y directores de área del club), José María Muñoz explicó en rueda de prensa el estado actual del club y los principales intereses para la afición: cuándo estará la campaña de abonados y cómo afecta el acuerdo de CVC y LaLiga a los intereses de la entidad.

"Primero, agradecer a los siete mil aficionados que estuvieron el pasado lunes, se notó el publico, el equipo lo notó". No obstante, ha habido parte de la masa social malaguista que no comparte la forma en la que la entidad ha gestionado la taquilla. Por ello, el administrador judicial aseguró que no pueden sacar abonos "porque solo pueden entrar 7.000 personas. Es imposible, ¿hacemos un sorteo con los 18.500? Bajo ningún concepto. Para el precio de las entradas la cuestión es calcular las entradas de preferencias. Hemos sido transparentes". Y en cuanto sea posible lanzarlo, el administrador remarcó que "la idea que tenemos es que el abono sea similar al de la temporada 19/20, eso de multiplicar 20 por 21 partidos no es correcto. El abono saldría a 180 euros aproximadamente".

Eso sí, Muñoz hizo un llamamiento: "El malagueño tiene que venir a La Rosaleda. No puede ser que con la población que tenemos, tengamos un nivel de abonados muy por debajo de ciudades similares (Coruña,, Zaragoza, Gijón u Oviedo). Clubes de Segunda B han tenido datos similares a nosotros. Nuestro objetivo son 20.000 abonados este año cuando podamos, espero que sea la semana que viene". Así, el administrador volvió a destacar que el pasado mes de febrero ya hizo un llamamiento a las empresas de la ciudad y que, a día de hoy, los buenos números del club se han logrado gracias a los patrocinios de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. "No podemos pretender un equipo para Primera División si nuestras empresas no nos apoyan".

Los cambios de una temporada a otra son notables y Muñoz los quiso destacar: de 18 fichas profesionales se ha pasado a 25. Y en término estrictamente económicos, "a 30 junio del año pasado estábamos en negativo en 4 millones, ahora estamos en positivo en aproximadamente un millón de euros".

En cuanto a la inyección de capital que llegará en los próximos años a LaLiga a raíz del acuerdo con CVC, Muñoz explicó que se trata de un "préstamo participativo". "No es una venta, es una alianza, LaLiga no está vendiendo su imagen. Están cambiando el modelo. El fútbol no está muerto, pero tiene que tener su propia plataforma. Se da un salto hacia delante, no es un caramelo envenenado. Mi despacho y yo hemos estudiado Málaga CF, las direcciones de área están trabajando en un plan de negocio que apueste por la digitalización".

El mayor porcentaje de esta partida va para infraestructuras y en el Málaga CF tienen claro que la ciudad deportiva tiene que ser una realidad a corto plazo. "No tiene sentido que Málaga no tenga una ciudad deportiva. Se está haciendo algo, poco a poco, sin dinero, pero se está haciendo". Además, apuntó que la cifra total de la construcción esté en torno a 25 millones de euros. Los futuros ingresos por el acuerdo con CVC permitirán que la ciudad deportiva no se pierda. "Se ha hecho lo mínimo, como comprar algún que otro aparato para los servicios médicos. Una vez esté terminado el acuerdo, sabrá el Málaga la cifra exacta que le va a llegar. Cuando esté todo eso cerrado, antes sería ciencia infusa saber cuánto.

En total, ese préstamo se irá devolviendo durante 40 años. "Se pagará con los ingresos del club por derechos audiovisuales, aún estando en Segunda. En caso de que un club se niegue a devolver a prestamos, LaLiga tiene herramientas suficientes, no creo que a nadie se le ocurra no pagar". Estas operaciones tendrán unos intereses del 3%, pero según Muñoz en los derechos de televisión se producirá un aumento del 15% de las ganancias.