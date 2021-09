Roberto Fernández Jaén (03/07/2002, Puente Genil) es una de las grandes sensaciones de este nuevo Málaga. La Academia ha vuelto a demostrar que es una de los mejores canteras del fútbol español con la irrupción de jugadores como él o Kevin, que en solo unas jornadas ya se han metido a la afición blanquiazul en el bolsillo. Tras un año brillante en el juvenil División, el delantero ha demostrado en este inicio de temporada que tiene un hueco en el primer equipo, incluso hay seguidores que reclaman su titularidad.

Por ahora, cuenta con la confianza de José Alberto, que le está dando minutos e incluso ya le ha dado la oportunidad de salir en dos ocasiones de inicio. Y Roberto está respondiendo con buenas actuaciones y con su primer gol con el primer equipo, el conseguido en la jornada 2 en Ibiza para rescatar un punto en los minutos finales. El joven futbolista de 19 años es consciente de la competencia que existe para hacerse un hueco en el once, que además será aún mayor cuando Sekou Gassama y Pablo Chavarría se recuperen, pero no piensa en otra cosa que en seguir trabajando duro para tener continuidad y poder hacer lo que mejor se le da: meter goles.

¿Cómo se encuentra ahora mismo tras todo lo que ha vivido en este inicio de temporada?

Muy bien, ahora mismo muy contento. Por mí y por el equipo, espero seguir así.

¿Esperaba tener este protagonismo cuando inició la pretemporada este verano?

No me lo esperaba, sabía que si trabajaba y lo hacía bien podía llegar a tener hueco. Jugar minutos en cada partido no me lo esperaba. Yo voy a seguir trabajando, a ver si puedo salir de inicio.

Fue titular en el primer encuentro de LaLiga y en este último frente al Girona, en el resto ha seguido teniendo minutos. La competencia es muy alta, y más lo será cuando se recuperen Sekou y Chavarría… ¿Será complicado hacerse un hueco?

Claro, vengo de abajo. Antoñín y Sekou vienen de tener años en Segunda y Primera, va a ser difícil, voy a trabajar para intentar tener minutos. Voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo hasta ahora para poder ganarme más minutos. Cada vez será más difícil.

¿Qué le transmite José Alberto? ¿Qué le pide?

Me transmite mucha confianza. Me pide que luche, que trabaje, que eso viene bien de cara al futuro. Tengo que luchar como el que más y meter goles.

Hablando de goles... Ya marcó su primer gol con el equipo en el campo del Ibiza. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio entrar el balón?

Fue una sensación inexplicable. Se me pusieron los vellos de punta, cuando fui a celebrarlo con los compañeros casi se me saltan las lágrimas. Pensé en mi familia. Salí con el 2-0, metimos el 2-1 y el 2-2 fue casi al final. Fue muy bonito para el recuerdo.

El comienzo a nivel personal y de equipo ha sido bueno. ¿Qué espera de la temporada en lo individual y lo colectivo?

A nivel personal espero seguir así, tener la oportunidad de meter más goles. En el equipo vamos partido a partido, esperamos tener un año muy bonito, el sueño del play off está ahí, pero pensamos en ir partido a partido.

¿Se marcan un objetivo? ¿El ascenso?

No hablamos mucho de eso, pero al sacar el tema sabemos que tenemos que pensar en el partido del fin de semana. Llegar a los 50 puntos y seguir hacia arriba. La palabra ascenso no está prohibida en el vestuario, pero mejor ir mirando partido a partido.

Otra de las sensaciones de este inicio de temporada es Kevin, jugador que también viene de abajo. ¿Cómo le ve?

Está muy contento y viviendo un sueño, no se esperaba esto tampoco. Ha jugado los cinco partidos de titular, ha jugado muy bien. Se ha salido en todos los partidos. Ahí está, renovado hasta 2025.

Y usted hasta 2024...

Sí, renové hasta 2024 en noviembre. Con mi esfuerzo y trabajo espero seguir mucho más. Sería un sueño jugar en Primera con el Málaga, es lo que todo malaguista sueña.

Seguro que el camino hasta el primer equipo ha sido largo y difícil. ¿Recuerda algún momento de forma especial?

El momento más bonito... el final del año pasado en el juvenil. Campeones de Andalucía. Pasamos los cuartos en la Copa de Campeones contra el Athletic. Fue un año espectacular, metí 21 goles. Gracias a Dios no he tenido muchas lesiones, pero alguna que he tenido... me fastidió bastante por no poder participar.

En el vestuario hay jugadores que han vivido también estos inicios saliendo de la cantera. ¿Qué consejos le dan los veteranos?

Que nos centremos en lo nuestro, que no hagamos caso en los comentarios que vienen desde fuera.

Ya ha podido vivir lo que es tener a la afición en La Rosaleda. ¿Algún mensaje para la afición para esta temporada?

En La Rosaleda vamos a hacer un fortín. Vamos a llevar al Málaga arriba. Me acuerdo de mis primeros partidos, calentaba en la banda y ni me sentía las piernas. Ya cuando empieza te metes y se te olvida. Es impresionante.

Y todavía no ha podido estar al 100% de aforo por culpa de la pandemia. ¿Cómo están viviendo los protocolos sanitarios de esta temporada?

Bueno... en pretemporada nos hacíamos los test dos veces a la semana y ahora una vez. Sigue siendo igual. Deseando que todo termine de una vez.

Para terminar, ¿se ve jugando este domingo?

No lo sé, voy a trabajar esta semana a muerte.

A lo mejor tiene la suerte de volver a marcar... ¿Cómo lo celebrará?

Si tengo la suerte de marcar, lo celebraré como siempre, me suelo tirar de rodillas y me cojo el escudo.