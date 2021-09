El partido del próximo domingo en El Molinón va a ir más allá de lo deportivo. Hay varios miembros de la plantilla y el cuerpo técnico malaguista con sangre asturiana en las venas y, además, con pasado en el Sporting, que regresarán a la que un día fue su casa. El caso más destacado es el del míster José Alberto López que no hace ni dos años desde al última vez que estuvo en el banquillo rojiblanco. Es más, hace unos días aseguró que sus hijos prefieren que sea el Sporting quien gane el partido de esta jornada en la categoría de plata.

Y sí, José Alberto vuelve a casa, pero ya ha demostrado que cuando se trata de competir el corazón va por un lado y es la profesionalidad la que manda. Para muestra, el rendimiento que el pasado curso tuvo el equipo del míster -el Mirandés- ante el Sporting. José Alberto, junto al Cuco Ziganda (Real Oviedo), fue el único entrenador capaz de salir victorioso de los dos partidos de la temporada ante el club rojiblanco.

Parece que al Sporting no se le da bien enfrentarse a sus exentrenadores, de hecho en la última década llevan un balance de seis derrotas, tres empate y solo dos victorias. Siempre se habla de la ley del ex de los jugadores, pero con José Alberto también hay que hablar de la ley del ex en los banquillos, algo que este fin de semana corre a favor de los intereses del Málaga CF.

El actual técnico sportinguista, David Gallego, fue preguntado ayer por los buenos números de José Alberto como rival y se le cuestionó si el actual entrenador malaguista le tiene tomada la medida al Sporting. «Es absurdo decir que es el entrenador que mejor nos tiene tomada la matrícula», defendió. Además, en un tono irónico, comentó: «No sé si ir a jugar el domingo, porque ya sabemos que vamos a perder...».

Pero dejando las bromas a un lado, Gallego aseguró que el Málaga llegará al Molinón con «una propuesta ofensiva muy atractiva con un potencial individual tremendo». A su parecer, los jugadores blanquiazules tienen «muchísima llegada» y genera mucho juego por dentro. Por ahora, la baja más sensible de los asturianos será Guillo Rosas, con dolencias y una lesión muscular de la que no han determinado aún el tiempo de recuperación. El que si estará, y con el que los defensores malacitanos tendrán que estar muy atentos es con Uros Djurdjevic. Sus estadísticas del arranque liguero no son muy destacadas, solo lleva un gol en cinco partidos, pero en ocasiones anteriores ha mostrado con crecer su potencial.

Se espera un duelo emocionante en lo estrictamente deportivo con dos equipos con muchas ganas de recuperar la senda de la victoria. El Málaga quiere demostrar que no es el equipo que se vio en El Toralín el domingo pasado y el Sporting, pese a estar segundo en la clasificación, también quiere resarcirse ante su público de la derrota que sufrió en su último encuentro contra el Eibar.

Penúltimo entreno

Ayer tuvo lugar la penúltima sesión de trabajo en la Federación Malagueña de Fútbol en la que seguir puliendo errores para salir al césped asturiano concentrado y con mayor pegada.

De la hora y media de trabajo, lo más destacado para el partido es que tanto Luis Muñoz como Isma Casas han seguido trabajando a pleno rendimiento junto a sus compañeros y podrían tener minutos. O Gassama, que también completó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros.

Hoy será el turno de José Alberto López antes de poner rumbo hacia Gijón. La rueda de prensa está prevista para mediodía, después del entrenamiento e instante antes de emprender viaje.