Llegan malas noticias desde el césped de la Federación Malagueña de Fútbol. En la jornada de ayer, uno del os habituales en los planes de José Alberto López tuvo que parar y ejercitarse al margen del grupo blanquiazul. El nuevo tocado en el equipo es Juande. Según informó el club ayer, padece una lesión muscular en el sóleo derecho que le obliga a ser baja en el encuentro en Burgos.

Primer contratiempo para el técnico asturiano en la recta final de la preparación del choque ante el Burgos FC (mañana, sábado, 16:00 horas) en el césped de El Plantío. De esta manera, el cordobés criado en La Academia queda pendiente de evolución y se suma a los jugadores no disponibles para el cuerpo técnico en los últimos días: Pablo Chavarría, Luis Muñoz y Ramón Enríquez. Todos prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Aunque todas las bajas son importantes, en esta ocasión el entrenador del Málaga CF pierde a un jugador de su total confianza y las estadísticas así lo demuestran. De los 17 partidos ligueros que ha jugado la entidad de Martiricos en la categoría de plata en este curso, Juande solo se ha perdido uno, el polémico empate en El Alcoraz ante el Huesca. Ahí estuvo durante todo el encuentro en el banquillo visitante del estadio oscense porque José Alberto optó por darle descanso después de haber disputado numerosos encuentros seguidos. Pero salvo ese caso, el resto de encuentros ha sido protagonista y fijo en la defensa, a veces acompañado de Peybernes, otras de Lombán, de esta manera ha jugado los 90 minutos ante el resto de equipos. Es más, lució el brazalete de capitán en casa ante el Zaragoza (1-1, el 16 de octubre) y en la dolorosa derrota (3-1) de Cartagonova.

El rendimiento del central cordobés no se queda solo en la línea que protege al guardameta del Málaga CF, sino que cuando puede también colabora en las tareas ofensivas y en esta campaña ya ha sumado un gol. Aunque en el cómputo final no sirviera de mucho, Juande marcó el tanto blanquiazul en el encuentro frente al Real Oviedo que acabó 2-1 para el conjunto asturiano.

Ante este panorama, el técnico asturiano podría repetir a los defensas que jugaron en Huesca en ausencia de Juande. Fiel al 4-4-2 con el que parece encontrarse cómodo y hacer funcionar a las piezas que tiene disponibles, en El Plantío podrían ser titulares Víctor Gómez, Peybernes, Lombán y Javi Jiménez, teniendo en cuenta que también están aptos para competir Ismael Casas e Iván Calero por una banda y Cufré por la otra.

Esas son las opciones a corto plazo. Asimismo, como viene siendo habitual en los últimos tiempo, los servicios médicos han preferido no dar una fecha exacta del posible regreso del jugador cordobés a la disciplina grupal y por ahora no se conoce el alcance de la lesión muscular de Juande. Es seguro que no estará en Burgos y habrá que ver cómo evoluciona para el reto de Copa del Rey de la semana que viene ante el Peña Sport de Tafalla (Navarra).

Sea como fuere, ya no es ninguna sorpresa ni nada novedoso que el Málaga CF tenga en sus filas a jugadores curtidos en La Academia, pero Juande es otra prueba fehaciente del potencial que ha existido, existe y sigue existiendo en las categorías inferiores del club. Este año, las sorpresas están siendo Kevin y Roberto, como en su día lo fueron Ramón Enríquez e Isma Casas, Luis Muñoz o Hicham.

Penúltima sesión grupal

La plantilla blanquiazul se centró ayer en aspectos tácticos de cara el choque ante el Burgos. De esta manera, los jugadores están convocados para una nueva sesión de trabajo en esta mañana de viernes, en el mismo escenario y en horario matinal. Después tendrá lugar la comparecencia del entrenador ante los medios de comunicación y, desde el estadio de Martiricos, la expedición malaguista emprenderá viaje hacia Burgos en busca de la ansiada victoria fuera de casa que ratifique el buen hacer del colectivo blanquiazul en este tramo de la competición.