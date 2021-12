Son muchos los motivos para pensar en la importancia que tiene sumar tres puntos este sábado en La Rosaleda frente al Leganés. Lo primero, volver a la senda del triunfo y ganar de nuevo en casa tras el último borrón frente al Amorebieta. Pero no solo eso, una victoria en Martiricos ante el cuadro pepinero haría a los de José Alberto terminar la primera vuelta de la competición muy cerca de los puestos de play off, y con 30 puntos, una media que a final de temporada estaría muy cerca de lo que se necesita para acabar entre los seis primeros y disputar las eliminatorias por subir a LaLiga Santander.

Ganar al Leganés en La Rosaleda es imprescindible por diferentes motivos. El más importante de todos es a nivel clasificatorio. La inesperada derrota frente al Amorebieta frenó las aspiraciones blanquiazules, pero la reacción y el punto conseguido en Ipurua han de hacerse bueno con un nuevo triunfo en Martiricos, donde el Málaga está siendo más fiable este curso. Los de José Alberto son undécimos, con 27 puntos, a cuatro puntos de la sexta plaza, última de las que dan derecho a jugar el play off de ascenso. Una victoria ante el Leganés haría dar un salto clasificatorio y permitiría al equipo volver a pegar al sexto puesto. Y si Las Palmas pincha en su casa frente al Eibar, tercero, la distancia podría quedar en dos o un punto.

A parte de a nivel numérico, derrotar al Leganés también vendría muy bien para calmar las críticas que ha recibido el equipo en las últimas semanas. Las más feroces llegaron tras el tropiezo en casa frente al Amorebieta, el primer batacazo del año en casa, y ante un equipo que todavía no había conseguido sumar tres puntos de golpe a domicilio. Ese paso atrás escoció mucho, y tras el buen punto logrado en Eibar, vino la eliminación copera frente al Rayo Majadahonda, equipo que milita en Primera RFEF, en una categoría inferior al Málaga. Si bien estar fuera de Copa no tiene ninguna trascendencia en los objetivos finales del curso, sí es cierto que a parte de la afición no le sentó demasiado bien caer en el Cerro del Espino. Por tanto, ganar al equipo pepinero borraría de un plumazo ese pesimismo y daría la tranquilidad suficiente al equipo y al cuerpo técnico para afrontar el parón navideño con calma y empezar a preparar la segunda parte del curso sin un ambiente enturbiado.

Además de esto, una hipotética victoria ante el Leganés dejaría al Málaga con 30 puntos al final de la primera vuelta. Esto no significa gran cosa, pero a nivel estadístico, los números estarían muy cercanos a los que se necesitan para asaltar el play off al final de la Fase Regular de LaLiga SmartBank. En los últimos años, en los que el equipo blanquiazul ha estado en Segunda, con 60 y pocos puntos ha sido suficiente para pelear por el ascenso en las eliminatorias finales. Por lo que un triunfo ante el equipo madrileño dejaría a los blanquiazules con una media de 60 puntos tras 42 jornadas, bien posicionados para poder pelear en la zona alta si el equipo subo un poco el nivel en la segunda vuelta.

Ágape navideño con los medios de comunicación

El Málaga CF compartió en la jornada de ayer un rato agradable en las instalaciones de La Rosaleda con los profesionales de prensa que cubren habitualmente la información diaria del Málaga CF. José Alberto López (entrenador), José María Muñoz (administrador judicial) o Manolo Gaspar (director deportivo) brindaron junto a la prensa por un próspero año para el club de Martiricos.