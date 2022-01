El mercado de fichajes sigue su curso y los ofrecimientos no paran de llegar a las oficinas de Martiricos. Uno de los que se ha producido en los últimos días es el de Adrián González, exjugador blanquiazul. El centrocampista no está tenido protagonismo con Juan Ignacio Martínez en su segunda temporada en el Zaragoza y no vería con malos ojos abandonar el equipo aragonés en busca de minutos.

Adrián González termina contrato con el Zaragoza a final de la presente temporada. Su segundo año en el equipo aragonés está siendo poco fructífero para sus intereses. El exjugador del Málaga no tiene la confianza de JIM, prueba de ello es que solo ha sido titular en dos partidos tras 23 jornadas en LaLiga SmartBank. Solo tuvo un papel más destacable en la Copa del Rey, donde jugó de inicio en las tres eliminatorias y marcó un gol. El centrocampista madrileño, ante la falta de continuidad, vería óptimo abandonar el Zaragoza en el mercado invernal y es por ello que ha tanteado la posibilidad de regresar a la Costa del Sol. Esto no quiere que decir el jugador vaya a recalar en el Málaga en los próximos días, simplemente se ha producido alguna conversación. Ahora deberá ser la dirección deportiva de la entidad blanquiazul la que debe valorar si el jugador de 33 años cuadra en los planes de José Alberto y el equipo necesita un refuerzo de sus características. Otro de los equipos que ha sonado como posible destino es el Fuenlabrada, equipo al que ahora entrena Sergio Pellicer. El jugador ahora en las filas del Zaragoza vistió la camiseta del Málaga CF durante tres temporadas, en las que jugó 29 encuentros en Primera División, 72 en Segunda -incluidos dos de play off- y otros 2 de Copa del Rey. Entre todas las competiciones, metió 20 goles y dio 5 asistencias.