José Alberto vivió una de sus ruedas de prensa más complicadas como entrenador del Málaga CF. Tras la debacle frente al Ibiza, lógicamente, la comparecencia estuvo marcada por las preguntas sobre su futuro. "Yo no puedo analizar ninguna decisión de este tipo", espetó. Sobre el encuentro, el técnico blanquiazul dijo que se dieron "una buena hostia" y alabó la efectividad de los de Jémez. "La contundencia ha sido increíble, si no dominas las áreas lo pasas mal".

Análisis del partido

"Siento total confianza en la plantilla y la plantilla confía en nuestro trabajo, lo ha realizado hasta el 0-2. Nos quedamos atontados y luego llega el 0-3. No tengo ninguna duda, pero lógicamente hoy es duro y difícil de digerir. No tienen nada que ver los demás partidos con esto. No era normal la racha local de antes y no es normal lo de hoy. A partir del 0-2 nos hemos dado una buena hostia. He visto a un Málaga de fútbol y valiente, pero a partir de ahí nos han dado una hostia".

Autocrítica

"Creo que hemos estado hasta el 0-2. El resultado es terriblemente duro. Estoy fastidiado y enfadado. Hemos bajado los brazos y no hemos seguido siendo lo que estábamos haciendo. En la primera parte hemos recuperado balones, aproximaciones peligrosas, pero nos falta tranquilidad, finura y hacer goles. Con nada nos hacen goles. Lo que puedo decir es que el equipo ha peleado hasta el final. Creo en el equipo y sigo creyendo en el trabajo. Hay que mejorar y ser conscientes de que con esto no nos llega. Hay que conseguir la regularidad. Lo que no podemos hacer nunca es bajar los brazos. La inexperiencia nos penaliza. No quiero que sea ninguna disculpa. Hoy no hemos sido competitivos".

Continuidad en el banquillo

"Es normal, soy el máximo responsable. Nadie quiere ver lo que ha sucedido. El rival ha metido las que ha tenido y la contundencia ha sido increíble. Si no dominas las áreas lo pasas mal. Yo no puedo analizar ninguna decisión de ese tipo. A mí me toca analizar el partido desde la frialdad, estar tranquilo, ver qué ha sucedido y tomar decisiones. Todo lo demás es fútbol".

Saludo con Manolo Gaspar

"Lo he visto y nos hemos saludado, pero no ha habido ninguna diferencia respecto a otros partidos".