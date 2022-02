La solidez defensiva es, quizá, la gran y principal asignatura pendiente del Málaga CF y así lo ha manifestado Natxo González en varias ocasiones. El equipo necesita organización y concentración para no ceder ni conceder jugadas como las que se han visto semanas atrás, con el último ejemplo del partido ante el Mirandés. Los problemas para proteger la portería blanquiazul todavía tienen un gran margen de mejora, pero se está trabajando en ello y, aunque en la lejanía, empieza a verse al menos una idea clara sobre la que trabajar. Atajado esto, el siguiente paso es mejorar la pobre estadística de tiros a puerta y de goles que está firmando este Málaga CF.

Es cierto que las opciones que tiene el míster vitoriano son algo limitadas, las lesiones no han acompañado y la rotación que hay en otras posiciones no se produce en la última línea de juego. Sin mayor refuerzo en el mercado invernal que el de Febas y Vadillo, el equipo costasoleño tiene que apañarse de aquí hasta final de curso con lo que tiene. No hay más.

En situación de enfermería vacía, Natxo González podría contar con Brandon Thomas, Sekou Gassama y Chavarría, además de los canteranos que en tantas ocasiones sacan las castañas del fuego, como está siendo en este curso Roberto Fernández e incluso Kevin. Pero no todos están siempre al 100% y las opciones para el míster se reducen. Empezando por Chavarría, el argentino a día de hoy no ha recuperado el ritmo de competición que tenía el curso pasado antes de lesionarse, ha jugado pocos minutos y hasta la fecha no ha conseguido ver portería. Lleva 221 minutos disputados en cinco partidos ligueros y uno de Copa del Rey. A sus problemas de salud hay que añadir que con 34 años quizá le cuesta más entrar en dinámica. Después está Sekou Gassama, jugador cuyo (bajo) rendimiento está envuelto en un halo de misterio. Llegó con cartel, aunque también tocado físicamente, tampoco ha despuntado como se esperaba. El hispanosenegalés no ha logrado continuidad, suma 16 partidos entre Liga y Copa y dos goles algo agridulces.

El otro elemento ofensivo blanquiazul que ha jugado prácticamente todo es Brandon Thomas, con sus cinco goles y dos asistencias. Pero curiosamente, en el último encuentro ante el Zaragoza se quedó en el banquillo, muestra de que Natxo González sigue haciendo ensayos en busca de sacar el mejor rendimiento al equipo. Hasta que no pase más tiempo, será complicado acertar con el once del Málaga CF.

Sea como fuere, ningún jugador por sí solo puede tirar con todo el peso de la anotación. Tienen que dar pasos hacia delante, sin duda alguna, pero la clave para el actual míster es que el centro del campo sea creador y a partir de ahí el equipo gane poder ofensivo. Para ello hace falta recuperar las mejores versiones y potencias a futbolistas como Paulino y Antoñín. El santanderino lleva los mismo goles de Brandon, cinco, y el canterano de La Palmilla está lejos de lo demostrado en su primera etapa. En la 19/20 jugó 22 partidos y firmó cuatro goles, ahora lleva 20 encuentro y solo dos dianas. Solo tiene de aquí a junio, cuando acaba su cesión, para revertir la situación.

Dani Barrio, portero ideal

El buen trabajo del guardameta asturiano el pasado fin de semana en La Romareda no ha pasado inadvertido. No solo evitó en más de una ocasión que el equipo maño se adelantarse en el marcador, con el consecuente punto logrado para el Málaga CF fuera de casa, sino que también ha sido elegido por LaLiga como el mejor portero de la categoría de plata en la 26º fecha liguera.

La única mala noticia de este once ideal es que el mejor delantero centro de la jornada fue Sadiq, del Almería, próximo rival del conjunto malacitano y gran peligro para Barrio y la defensa.

Juande y Chavarría se mantienen fuera de la dinámica

De cara al duelo del próximo sábado ante el Almería, lo más probable es que Natxo González tenga pocas novedades en la lista de disponibles. Los jugadores que llevan semanas tocado trabajan en solitario para recuperarse de sus respectivas dolencias, como Juande y Chavarría. Ellos son piezas importantes en defensa y en ataque, si bien es cierto que el delantero argentino no ha terminado de despegar tras su última lesión de larga duración.

En la sesión de ayer en La Rosaleda, los blanquiazules comenzaron con ejercicio físico y después realizaron mucha labor táctica con balón durante dos horas.

En cuanto al resto de lesionados, Hicham y Luis Muñoz siguen bajo la supervisión Toni Tapia mientras que Genaro, en Madrid, continúa la primera etapa de su proceso de recuperación.