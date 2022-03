Michael Santos denuncia al Málaga CF por impagos

Las complicaciones judiciales siguen formando parte del día a día en el Málaga CF. Aunque entre la jueza y el administrador judicial han logrado cierta tranquilidad en Martiricos, hay movimientos que se escapan de su control. Después de superar la sanción que llegó de la FIFA tras el ‘Caso Gönen’, ahora llega una nueva denuncia por parte de un exjugador de la plantilla blanquiazul, Michael Santos.

Tal y como adelantó SER Málaga, en el último informe económico que José María Muñoz ha enviado a la magistrada Ruiz González se detalla que el futbolista de Montevideo solicita a la entidad costasoleña un total de 137.876,70 euros referidos a sueldo no percibido y a vacaciones no disfrutadas. Para ello, se celebrará el próximo 23 de mayo. Esta reclamación llega porque, según el jugador y sus representantes, el Málaga CF no saldó correctamente la relación contractual antes de su traspaso en 2016 al Copenhague.

Esto recuerda también al juicio con Luis Hernández, la vista se celebró el pasado 21 de febrero a la espera de la sentencia. El primer litigio lo ganó el Málaga CF, pero el defensa volvió a solicitar 110.000 euros por el impago de salarios. Ambas partes volverán a verse en el acto de conciliación el próximo 16 de mayo, ya que la entidad malacitana también le reclama a su exjugador algo más 63.000 euros, exactamente 63.814,73.

LaLiga Impulso

En ese mismo informe redactado por Muñoz también queda reflejado cómo ha contribuido el acuerdo entre LaLiga y CVC a las arcas blanquiazules en los últimos meses.

En el periodo entre noviembre de 2021 y febrero de este año se recibió el primer pago desde el fondo de inversión, una cantidad que asciende hasta los 9.750.676,83 euros, casi 10 millones de los 40 que tendrá que recibir el club boquerón.

A su vez, se detallan los ingresos por derechos de televisión (1.883.422,99 euros), casi 450.000 de venta de entradas a los partidos y casi 850.000 euros del merchandising disponible en las tiendas oficiales del club.