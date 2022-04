Guede: "Las Palmas te la puede liar en cualquier momento"

Pablo Guede atendió a los medios en sala de prensa en la previa del choque ante Las Palmas y aseguró que aún no tiene decidido el once titular ante las ausencias en la línea defensiva. El argentino prefiere ir partido a partido y no pensar en que todo está hecho ni aun ganando en el Estadio de Gran Canaria: "Echar las campanas al vuelo sería un error garrafal”, explicó. Sobre el rival, el técnico blanquiazul dijo que "te la pueden liar en cualquier momento" y apeló a la "concentración" de sus jugadores como una de las claves para sacar un resultado positivo.

Bajas en defensa

"Tengo que decidir todavía. A Luis le pusieron dos partidos. Lo vi de forma espectacular durante la semana. Hicimos un partido para que empiece agarrar ritmo de fútbol. No lo tengo decidido todavía".

Protestas a los árbitros

"No hablo de los árbitros. Nunca me van a escuchar, ya lo dije el otro día. Creo que le otro día estuvieron muy bien mis jugadores. Ellos son muy correctos con el árbitro. Ni tocamos el tema. No le doy más importancia que la que tiene. No le damos importancia".

Jugar antes que los rivales

"La verdad que es algo que no me interesa. Si ganas está bárbaro pero si pierdes motivas más a los otros".

Las Palmas

"Todo lo que analizamos tiene un funcionamiento espectacular. Ellos te la pueden liar en cualquier momento, en cualquier segundo. Parece que no están en el partido y te terminan metiendo. Pasa mucho el partido por la concentración que tengamos".

Mejoría

"El equipo está en la línea. Lo primero que planteé fue la intensidad. No bajar los brazos, no dar nada por perdido. A partir de ahí, podemos crecer. Me centré mucho más en el tema ofensivo. Es lo que más me gusta. Para romper esa racha de no marcar goles. Y ser sólidos defensivamente, creo que lo fuimos. Dani hizo muy buenos partidos también. Al rival se le complicó llegarnos. Tenemos que seguir haciéndolo bien, que dan cinco semanas. No hay que darse nunca por vencido, buscar el arco rival y defender con uñas y dientes. Vamos a ver si nos va bien, mal o regular".

Canteranos

"La semana que viene me queda muy lejos. Ni lo pensé, ni me lo plantearon, no es el momento. Sería cuestión de analizarlo. Si podemos ayudar, sin problemas. Todos somos el Málaga. No nos vamos a quedar con un jugador menos si no tenemos. Encantado de poder ayudar. La semana pasada bajamos a tres para que tuvieran entrenamientos con ellos".

Facetas a mejorar

"Muchas cosas. En tan poco tiempo me centré en dos o tres aspectos fundamentales para intentar salvarnos del descenso. Intensidad, buscar el arco contrario… Con pocos entrenamientos, en lo que nos centramos fue bien. Tenemos que ir de poco a poco. No nos podemos volver locos. Las cosas que hacemos bien, seguir haciéndolas. Seguir insistiendo en lo que hacemos bien".

Implicación del club

"Conmigo tienen las puertas abiertas toda la gente del club. Vienen todos. Fuimos a la Federación a hablar con los chicos del filial antes del partido. Lo repito, todo es el Málaga. Cuanto más unidos estemos, muchos mejor. El otro día le comenté a Duda que necesito que Luis Muñoz haga un partido y se armó un partido en la Federación. Las puertas están abiertas siempre que traigan algo para comer, es fundamental. Me gusta que la gente del club se preocupe por lo que pasa arriba".

Adrián López

"Fue una lesión muscular. Es complicado. Se está recuperando y a ver si podemos contar con él para alguno de los partidos que faltan. Con tranquilidad".

Genaro, opción para la defensa

"No fue un parche, Genaro juega de central. Lo tuvimos entrenando de central. Pero todavía no lo tengo decidido".

Hicham y Chavarría

"A Chavarría lo veo muy bien, me lo voy a llevar convocado. Como hice con Luis. No creo que lo pueda poner, pero que venga con el grupo, que esté con los compañeros después de ese parón. A Hicham le toca seguir trabajando".

Ocasiones concedidas tras gol

"Es un detalle curioso. Nada más meter gol, tuvo una jugada el equipo contrario. Contra el Valladolid la sacó Dani. Contra el Eibar una salida fallida. Hay que ser más contundentes en estos momentos y estar más atentos. Es un detalle a tener en cuenta".

Victoria, ¿y permanencia?

"Ni se me cruza por la cabeza. Si ganas y los demás pierden no nos salvamos. No me voy a mover de que hay que disputar el partido, competir de la mejor manera posible. Si ganamos sería una alegría tremenda, si empatamos estaría bien y si perdemos estaría mal. Echar las campanas al vuelo sería un error garrafal".