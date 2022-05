Genaro Rodríguez pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga este miércoles para hacer un amplio repaso de la actualidad blanquiazul. El jugador del Málaga CF explicó que la plantilla está "en tensión" por la situación a falta de cuatro jornadas, aunque reconoce que están plenamente confiados en sacar el curso adelante. "Seguimos estando a cuatro puntos, dependemos de nosotros mismos. ¿Qué hay mejor que eso?", explicó.

¿Preocupación?

"Estamos en tensión, la situación es la que es. Depende de nosotros mismos. Vamos a intentar esta semana sacar los tres puntos en casa".

Las Palmas

"El planteamiento fue correcto, pero no supimos llevarlo a cabo. En la segunda parte el equipo mejoró. Encajamos el segundo y el gol nuestro llegó tarde. Esta semana vamos a ir a muerte a sacar los tres puntos, sin vitales para nosotros".

Unión de vestuario

"Vimos los errores, nos analizamos en vídeo. A partir de ahí, mejorar todo lo posible. Tenemos que estar todos a una, mismo objetivo. De eso se trata. Tenemos unos capitanes espléndidos, que ponen orden. No hay ninguna queja del vestuario, siempre hemos estado unidos, aunque de puertas para fuera se pueda pensar lo contrario".

Nerviosismo de la afición

"Algo de preocupación tenemos, sabemos en la situación en la que estamos. Pero estamos convencidos del trabajo diario. Trabajamos para revertir la situación. Seguimos estando a cuatro puntos, dependemos de nosotros mismos. ¿Qué hay mejor que eso? Yo miraría al partido de este sábado frente al Oviedo. Vemos que la Real gana, se pone empatado con el Amorebieta. Le pido tranquilidad a la afición, dentro de esta situación que vive el club. El equipo está bastante confiado en el trabajo diario. Entiendo la preocupación por estas cuatro jornadas. Le pido a la afición que confíe. Es importante esa comunión que teníamos al principio de temporada".

Preparación del choque

"Al día siguiente vimos los errores, nos analizamos en vídeo. Nuestra mente se focalizó en Oviedo, en ver cómo hacerles daño. En cómo defendernos de sus ataques. Es un equipo que compite muy bien. Lleva cinco victorias seguidas, está en situación de play off. Tenemos que luchar por el compañero y estar todos a una. Nos preocupamos de nosotros, de hacer las cosas bien. Tenemos que estar al nivel y meter un gol más que ellos, que es de lo que trata el fútbol. Conseguir los tres puntos".

Descenso, tema tabú

"Palabra totalmente prohibida, no la concibo. Si le preguntas a cada uno de mis compañeros te van a decir lo mismo. Estamos a cuatro puntos, hay que mirar arriba. Los que están por detrás que se busquen las papas. Hay que mirar para adelante".

Temporada complicada

"Ha sido una temporada muy irregular en cuanto a resultados. Los cambios de entrenadores siempre generan incertidumbre, inestabilidad. Le vestuario ha estado unido. Todos los equipos pasan por rachas buenas y menos buenas. Hay que intentar sacar todo lo positivo de cada situación".

Situación personal

"No he tenido ninguna nueva molestia. Encantado de poder ayudar al equipo en este tramo de temporada. A nadie le gusta parar, y menos por una lesión de gravedad, de haber pasado por el quirófano. Antes de hacerme las pruebas sabía el diagnóstico. Esa tarde fue la única negra que tuve en la lesión. Al día siguiente ya iba para Madrid. Tuve un cambio de chip brutal. Mentalidad positiva para la recuperación".

Polivalencia

"Es una de mis virtudes. Me adapto rápido a cualquier posición. Es verdad que me siento más cómodo en el centro del campo. Me gusta abarcar campo, apretar hacia adelante. Si hace falta jugar de central, hay que tener más templanza y cabeza, saber que no tienes a nadie detrás".