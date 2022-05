Antoñín, en el punto de mira

La polémica envuelve de nuevo la figura de Antoñín. Ha sido un año revuelto para él, donde ha alternado titularidades con fases de la temporada sin relevancia alguna y donde estuvo muy cerca de salir en el mercado invernal. Ahora volvía a tener protagonismo con la llegada de Guede al banquillo, pero un nuevo episodio le vuelve a poner en el ojo del huracán.

En la tarde de ayer martes empezó a correr por redes sociales un vídeo en el que se veía a Antoñín jugando una 'pachanga' de fútbol sala. Aún se desconoce si las imágenes son recientes o de hace meses, pero en cualquier caso podría suponer un acto de indisciplina por realizar una práctica deportiva que le puede provocar alguna lesión y causar baja.

El vídeo ya ha llegado a manos del club y se está intentando aclarar lo ocurrido comprobar y de cuándo es el vídeo. Antes del entrenamiento de este miércoles ya se le ha leído la cartilla al jugador y se está la espera de ver si se toma alguna medida disciplinaria, a nivel deportivo o económico, con el extremo malagueño.

Antoñín ya estuvo en el foco en el pasado mes de enero, cuando estuvo a un paso de salir al Burgos en busca de minutos. El futbolista cedido por el Granada no estaba teniendo los minutos deseado y no vio con malos ojos romper la cesión en invierno, pero la destitución de José Alberto cambió sus plantes y finalmente se quedó. Su temporada ha sido irregular, entrelazando alguna actuación destacada con encuentros muy flojos, y este tipo de sucesos no ayudan.