Pablo Guede ofreció su última rueda de prensa prepartido de la temporada este viernes. En el día previo al último encuentro del curso en Lugo, el entrenador del Málaga CF no quiere ningún tipo de relajación, quiere ir a Lugo a ganar: “Hay algo que es innegociable, el amor propio”. Sobre la planificación, quiso dejar claro que ayudará, pero no pedirá absolutamente nada a la dirección deportiva: “Soy entrenador. Entreno lo que el club me ponga. Si puedo ayudar, ayudaré. No voy a pedir ningún futbolista. Así de claro”.

Último partido de la temporada

“Hay que ir a Lugo a ganar. Podemos subir dos posiciones. Entiendo que digas que es intrascendente. Para mí no. Cuando hay una pelota de por medio queremos ganar siempre. A partir del sábado, empezar a pensar todo lo de la temporada que viene”.

Comenzar la planificación

Todo tiene su tiempo, su momento. Este es el momento de competir contra al Lugo. Quiero ganar. Si se puede subir dos posiciones, mejor. Hay tiempo para planificar. Estoy aprovechando para organizar cosas del cuerpo técnico”.

Última semana

“Contento, no. Me agarraron después del partido. Hemos analizado mucho. Sacar un montón de conclusiones que habrá que volcarlas después del partido del sábado donde corresponda para tomar decisiones. Mas contento, obvio. El tema de haberte salvado es una alegría tremenda. La forma no la podemos cambiar. A medida que bajas revoluciones vas viendo las cosas. Nos firmaron para un objetivo que se cumplió”.

Luis Muñoz

“No lo voy a llevar. Es normal ese bajón. Si lo llevo es estar forzando a un umbral que no corresponde. Jugó todos los minutos en Tenerife, es normal que aparezcan dolores. Ahora le toca trabajar, que sus vacaciones sean cortas. Queremos que llegue a la pretemporada de la mejor manera”

Alineación en Lugo

“Voy a poner el equipo que considere mejor para poder ganar al Lugo. Lo tenemos claro. Con los problemas de lesionados, expulsados… Lo tengo claro”.

Reestructuración

“Depende a lo que llames revolución. Tenemos un montón de jugadores cedidos y que terminas contrato. Hay que seguir trabajando en la idea. Me tengo que sentar a hablar con Manolo tranquilamente. Aproveché la semana para ir adelantando un montón de cosas. Cosas mías, cosas de entrenador. A partir del sábado, tomaremos decisiones y se lo comunicaremos a los jugadores. No lo llamaría meter la tijera ni hacer una revolución”.

Cosas en juego en Lugo

“Hay algo que es innegociable, el amor propio. Cuando estás dentro de una cancha… es el amor propio. Quiero ver. Creo que alguno va a tener la oportunidad que no se la di en estos partidos. No por rotación ni nada de eso”.

Partido en el Anxo Carro

“Salir a por los tres puntos, competir de la mejor manera. No tengo dudas de que va a ser así. Me llevaría un chasco muy grande si los jugadores que entren no lo dejen todo. Me chocaría mucho. Creo que no va a suceder. Espero un Málaga competitivo, agresivo, ejecutarlo de la mejor manera para poder ganar”.

¿Algo positivo del Burgos?

"Siempre de una derrota dolorosa se aprenden más cosas que de una victoria de casualidad. Hay que reconocer los errores para crecer. Hay muchas cosas positivas. La afición, impresionante. Siempre hay cosas para aprender y positivas”.

Vestuario

“Jodidos. El duelo duró más de lo habitual. Como todos. Van pasando los días y llega mañana y tienes ganas de jugar. El fútbol no te da para mucho más. Es verdad que se sintió más que otras semanas”.

Peso en la planificación

“Lo dije un día y lo repito. No voy a tener ninguna iniciación en los fichajes. No vine a pedir nada. Yo hablo de la idea, del objetivo que queramos conseguir. Yo no trazo. ¿Qué quieren hacer…? ¿Pablo, qué te parece eso…? Me gusta este perfil de futbolista… Yo no trazo. No quiero tomar fuerza de nada. Soy entrenador. Entreno lo que el club me ponga. Si puedo ayudar, ayudaré. No me meto en nada, en lo que me corresponde en el campo. Si quiero jugar con 7 centrales… Pablo, no podemos, pues juego con dos. Yo tengo que sacar el mayor rendimiento. No voy a pedir ningún futbolista. Así de claro”.

Brandon Thomas

“No me voy a expresar de esa manera, de si me gusta o no. Sería decir algo que no corresponde”.

Dani Lorenzo

“No sé lo importante que puede ser. Es un jugador de la cantera que rindió de una manera extraordinario en el momento más álgido de presión de la temporada. ¿Importante? Depende…”.

Novedades

“Vadillo no va, tuvo un problema de salud”.

Pretemporada

“Es todo lo que estoy tratando de ver… Fechas, cancha…Mi idea es volver el 4 de julio. Los canteranos, no sé. Veremos si son tres, cuatro, ocho… No tengo vacaciones, no quiero. Tengo que volver a México a traer algo. Me vuelvo el 5 y empezaré a traer cosas. Es imposible no trabajar”.

Próxima temporada

“Profesionalmente, empezar a dar cosas al club. En estos ocho partidos no tuvo tiempo. Empezar a ser yo mismo. No hubo tiempo para nada. Ha sido una experiencia muy fuerte, de las más heavy que viví. Emocional, cagazo… Una montaña rusa de sensaciones tremenda. A veces me gustaba y a veces no. Fue una experiencia muy positiva. No cabía en mi cabeza descender con el equipo. No podía dormir”.

¿Miedo al descenso?

"Hablaba de sensaciones, sentimientos. No tenía tiempo para pensar en eso. Cuanto peor lo teníamos, ganamos. No lo miraba. El miedo era acertar en planteamiento, ver cómo sale el partido, si estamos bien o mal. Uno tiene esos miedos. El miedo me mantenía alerta. No dormía”.

Rival

“Espero lo mejor. Por eso dije lo de la competitividad. Competir de la mejor manera para ganar el partido, si no lo vamos a pasar mal. Vamos a tener que tener los sentidos puestos ahí. Lo más importante es el amor propio”.