Peybernes, en la cuerda floja

Pablo Guede ha insistido en las últimas semanas, sobre todo después de confirmar la salvación en la jornada 41, que tras acabar la temporada iba a planificar la campaña 22/23. Y, según ha confirmado AS, ya lo habría hecho porque el argentino ya habría hablado con algunos jugadores para confirmarles cuál va a ser su futuro en el Málaga CF y alguno de ellos podría no seguir, como es el caso de Mathieu Peybernes.

El francés tiene contrato con el conjunto blanquiazul hasta el verano de 2023. Sin embargo, la vinculación podría acabar este mismo verano, ya que no entraría en los planes del entrenador. Su temporada ha sido de un nivel mucho más bajo de lo que se esperaba después de su fichaje, como ha ocurrido con el resto de sus compañeros, pero lo cierto es que la del francés ha sido especialmente decepcionante. Más allá de todos los jugadores que terminan contrato con el primer equipo o período de cesión, podría ser uno de los primeros nombres en salir a la venta de aquellos futbolistas que siguen teniendo contrato.

Los números no le acompañan en ningún caso. La zaga costasoleña acabó LaLiga SmartBank con 57 goles en contra, más de uno de media por partido. La culpa, como es evidente, no está focalizada en solo una figura, aunque lo cierto es que es el defensa que más partidos ha disputado este año con la camiseta blanquiazul. El francés fue un futbolista con la compañía de Juande y otro muy distinto cuando tuvo a su lado a Lombán o a Andrés Caro. No ha sido esa figura esencial que necesitó el equipo en los momentos más difíciles y sus costuras estuvieron muy expuestas cuando menos tenían que estarlo. Es más, el técnico argentino le castigó en varias ocasiones con numerosos cambios por errores impropios como ocurrió contra Las Palmas.

El último día del mercado de invierno ya se especuló con una posible salida y su nombre podría volver a estar en la palestra durante esta ventana estival. No sería de extrañar que en la secretaría deportiva le buscaran un recambio de mayores prestaciones y con mayor fiabilidad. Especialmente, que si Juande se lesiona, el equipo y la afición no se tengan que echar las manos a la cabeza por la fragilidad que va a mostrar la línea sin el cordobés. Así que Pablo Guede ha cumplido sus pronósticos. Después de terminar la temporada, ya piensa en la planificación y Mathieu Peybernes podría abandonar las filas del Málaga CF en los próximos meses.