Empieza el baile de movimientos en el Málaga CF

Empiezan a sucederse los movimientos en las oficinas de Martiricos. Una vez finalizada la temporada para casi todos los equipos -queda por resolver el play off de ascenso a Primera-, los clubes comienzan a configurar sus plantillas de cara al próximo curso. De momento, el Málaga CF aún no ha confirmado ninguna incorporación, pero tiene ya cerrada la llegada de Manolo Reina y encaminada la de Juanfran Moreno. Lo que sí han anunciado desde La Rosaleda es la primera salida de un jugador que no terminaba contrato, la de Ismael Casas al AEK Larnaca chipriota.

Va a ser un verano muy movido en el club blanquiazul. Más de media plantilla acaba cesión o contrato y otros que sí que tienen vinculación vigente también saldrán después de una temporada de muy bajo rendimiento. Es por ello que a lo largo de las próximas semanas deberán llegar en torno a 10-12 fichajes. La primera incorporación será la de Manolo Reina. El trato está cerrado desde hace meses y solo queda que el club busque el día para el anuncio oficial. El de Villanueva del Trabuco ya se ha despedido del Mallorca. El segundo en llegar puede ser Juanfran Moreno, lateral diestro que ha militado las últimas tres campañas en el Alanyaspor turco y ahora queda libre. La dirección deportiva está negociando el contrato con el futbolista y por ahora las conversaciones van por buen camino. Otro movimiento que parece que se va a dilatar en el tiempo, si es que al final termina produciéndose, es el fichaje de Aleix Febas. Desde Mallorca ya han deslizado que el Málaga no hará efectivo el pago de los 350.000 euros de la opción de compra, pero esto no le cierra del todo las puertas de La Rosaleda al mediocentro catalán. El club va a intentar bajar esa cantidad o incluso que llegue con la carta de libertad bajo el brazo para abaratar la operación. El jugador también tendrá que hacer un esfuerzo con sus emolumentos si de verdad quiere continuar en el Málaga. En estos días se intensificará la vorágine de movimientos que se da cada verano. Y este año vendrá especialmente cargado para llevar a cabo la reestructuración de la plantilla. Aún quedan tres semanas para que los equipos arranquen con la pretemporada y ahí empezarán a llegar los descartes de clubes de Primera División a los que el Málaga estará muy atento en busca de las mejores opciones de mercado. La dirección deportiva trabaja sin pausa pero con paciencia. Será un verano muy largo y habrá que esperar a los últimos días de mercado, ya con la competición oficial en marcha, para tener la plantilla totalmente cerrada.