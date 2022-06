Aleix Febas, ¿renovación o salida?

El Málaga CF trabaja en los despachos para darle un cambio casi total a su próximo proyecto deportivo. Van a salir muchos jugadores y se necesitan muchas caras nuevas para que Pablo Guede cuente con un grupo competitivo que le permita vivir una temporada 22/23 tranquila y con más aspiraciones que simplemente mantener la categoría.

Uno de los nombres propios que hay encima de la mesa de la dirección deportiva es el de Aleix Febas. Su fichaje en el pasado mercado invernal procedente del Real Mallorca ha sido una de las mejores operaciones que ha realizado el club en este curso recién terminado. Con él en el centro del campo, el equipo ha jugado mucho mejor y ha sido un factor diferencial en la última parte de la temporada.

En el club están muy contentos con el jugador y el Málaga CF quiere asumir el coste del traspaso, cifrado en unos 350.000 euros. Sin embargo, el problema es que su última ficha fue de cerca de 500.000 euros. Estamos hablando de un montante global de la operación que estaría muy poco por debajo del millón de euros, una cantidad que dejaría poco margen de maniobra en el límite salarial para todo lo que hay que hacer en este inminente mercado estival.

La decisión hay que tomarla en las próximas semanas ya que la fecha límite es el 15 de julio. Es evidente que Febas es un jugador que aportaría mucho al próximo proyecto del Málaga CF. Pero, ¿para llevarse una séptima parte del límite salarial del equipos? ¿Es mejor gastarse el dinero en un delantero centro que garantice goles y en un zaguero central que mande en la defensa?

Hay que echar muchas cuentas, aunque hay otro aspecto que puede ayudar. Y es que Febas está feliz en Málaga, ha encontrado un equipo en el que tiene un rol protagonista y que le puede colocar de nuevo en el escaparate. Sus palabras lo dicen toddo: "Me gustaría seguir aquí, he vuelto a ser feliz. No sólo depende de mí, depende del Málaga y del Mallorca", decía el jugador semanas atrás en una entrevista en Área Malaguista de 101 Televisión, donde recordó que un 50% de su futura venta lo posee aún el Real Madrid: "El Mallorca hará lo que crea más oportuno y el Real Madrid no creo que ponga muchas pegas en lo que pase".

Si nos atemenos a sus palabras, no podemos descartar que el jugador decida rebajarse su ficha para faciltar la operación y quedarse en el club de Martiricos. Hay que recordar que fue el propio jugador quien insistió el pasado invierno en incluir una opción de compra en el acuerdo entre el Mallorca y el Málaga CF. También se ha manifestado dejando el dinero como algo secundario para su futuro profesional inminente: "La felicidad está por encima del dinero. Eso es evidente. Por lo menos en mi casa. Eso no creo sea un problema para seguir en el Málaga. Yo estoy muy contento aquí, feliz, mi pareja también y mi familia también. Y es lo más importante para mí", en su aparición en 101 TV.

Los próximos días y semanas serán definitivos para la resolución de esta operación. Si Febas hace un esfuerzo económico con su sueldo, su continuidad parece segura en La Rosaleda. Si no hay esa rebaja, Manolo Gaspar deberá poner en la balanza los pros y contras y, sobre todo, echar muchos números para saber si Febas puede formar parte del futuro Málaga CF 2022/2023.