El entrenador del Málaga CF, Pablo Guede, no asumió como hace dos semanas la derrota de un equipo que va camino de sumar un año sin ganar en casa. Expresó que frente al Albacete se cometieron dos malas salidas de balón en los primeros minutos, pero que a partir de ahí "los chicos lo dejaron todo".

Acerca de los cánticos contra el preparador argentino, después de que consumara la segunda derrota liguera en La Rosaleda, matizó que no tenía nada que responderle a la afición: "Hicimos bastantes cosas para no perder. La gente sabe lo que pienso. Es soberana en lo que tiene que decir. No sé si hoy nos faltó lo que es intensidad, pero sí un pelín de concentración en los primeros minutos", espetó.

"El partido nos condenó en diez minutos. Después fuimos en todo momento a buscar el partido, pero esos dos goles por detalles puntuales nos condenaron en el resultado", matizó Guede. "Me voy hoy mucho más tranquilo porque el equipo lo dio todo para darle la vuelta al resultado. Se vio que el equipo no se desordenó. Fuimos al ataque", argumentó respecto al plan diseñado desde su pizarra.

Alegó que se hicieron "muchas cosas bien, que el resultado final las enturbiaron". Y así se refirió, respecto a la falta de paciencia que suele desatar las críticas pese a que la temporada acaba de empezar, a que hay que esperar "a que las que pegan en el palo entren". Preguntado sobre cómo se sale de esta "situación de tragedia", Guede insistió en que no va a poner "ninguna excusa".

"Creo que hoy se vio otro Málaga. Y la semana pasada también hubo otro Málaga. Es lo que queremos. No tuvimos el inicio que todos queríamos, pero hay que ser consciente de todas esas cosas que ustedes saben", concluyó. Antes de que comenzara la rueda de prensa posterior al encuentro, el propio técnico pudo observar los dos goles visitantes que cambiaron el curso de las cosas desde el inicio: "Despejamos dentro del área dos veces. No la sacamos del área. Esos dos despejes que fueron los goles son errores que hay que tratar de solucionarlos".

Negó que el choque fuese desastroso: "El segundo tiempo fue todo nuestro. Hicimos méritos suficientes como para poder empatar el partido. Voy a seguir trabajando porque creo en lo que tenemos Igual que estamos creando las sociedades en ataque tenemos que crearlas en defensa, aunque sea un poco complicado por las bases. Personalmente tengo clarísimo que esta situación se revierte", finalizó.