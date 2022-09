El entrenador del Málaga CF, Pablo Guede, remarcó tras la derrota de su equipo en El Alcoraz que la derrota por 1-0 fue un "resultado injusto". Justificó sus palabras al comentar que sus futbolistas hicieron "un gran trabajo". Y agregó que el partido "se decanta en el único tiro que nos hicieron en toda la segunda parte".

No obstante, su escuadra sigue muy roma en ataque. Así reconoció que el cuadro malaguista generó "ocasiones que no se pudieron concretar. Esto es fútbol y no nos queda más que seguir". Preguntado sobre la desesperación de la afición blanquiazul tras este pésimo arranque liguero, el argentino especificó: "A los aficionados no les tengo nada que decir".

Sobre el Huesca al que se ha enfrentado este domingo manifestó: "Esperábamos un equipo bien armado defensivamente, que te hace daño por las bandas. Y controlamos todo el partido muy bien". Pero en ataque apenas hubo un remate a puerta de diez que se intentaron. "Encontramos los caminos para hacerle daño a un equipo que se defiende muy bien y tuvimos varias situaciones claras de gol como para poderlas terminar".

Negó el preparador malaguista cualquier discusión sobre la entrega de sus jugadores. "Me preocuparía que los jugadores no corrieran como corrieron. Lo de los jugadores es encomiable. Lo que dejaron sobre el césped los jugadores fue tremendo".

"Creo que les hicimos al Huesca más situaciones de peligro de las que generalmente les vienen haciendo y más en casa. Y en defensa me quedo con una jugada. Fue una contra en la que nos recompusimos y llegamos seis contra uno de ellos. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta", concluyó el técnico.