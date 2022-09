Cómo de escandaloso tuvo que ser el atraco que ayer sufrió el Málaga CF en Tenerife para que pocos minutos después de acabar el partido las imágenes de la polémica y las declaraciones de Juanfran Moreno se viralizaran en las redes sociales y fuera tema central en los medios deportivos a nivel nacional.

A falta de 15 minutos para el final, y con el partido 1-1 y el conjunto blanquiazul con un hombre menos sobre el césped, Caparrós Hernández se inventó un penalti sobre Enric Gallego en una jugada donde es el delantero el que comete falta sobre Juanfran, defensa blanquiazul. Y sorprendentemente, Pérez Pallas, encargado del VAR, no le recomendó que fuera a la pantalla a revisar la acción, para sorpresa de todos.

El equipo de Martiricos acabó cayendo por 3-1 y la rajada de Juanfran todavía sobre el césped al acabar el encuentro fue espectacular: «Penalti no, falta a mí. No se puede pitar, yo estoy por delante. Lo acabo de ver, hay VAR. No puede ser eso en LaLiga española».

La polémica no tardó en ser tendencia en las redes sociales y pasó a ocupar minutos en los medios nacionales. En El Chiringuito de Jugones, que arrancó minutos después de acabar el partido, estuvieron un buen rato analizando la jugada y condenando la labor de Caparrós Hernández y de Pérez Pallas, que cometió el error más grosero al no corregir un fallo clamoroso de su compañero desde la sala VAR.