El Málaga CF ya ha usado 29 futbolistas

Cuando las cosas no marchan como uno espera necesita probar, hacer cambios, buscar alternativas para dar con la tecla que funcione. Dos entrenadores -Pablo Guede y Pepe Mel-, cada uno con sus ideas, lesiones, sanciones, modificaciones de sistema... Todo esto, unido a los malos resultados que obligan a innovar, ha provocado que el Málaga haya utilizado ya a 29 jugadores antes de que se cumpla el primer tercio de campeonato en LaLiga SmartBank.

El conjunto blanquiazul no ha logrado tener un bloque sólido desde el comienzo del campeonato. Prueba de ello es que del primer al segundo encuentro de Liga, Pablo Guede ya introdujo varias modificaciones en el once, en busca de encontrar el equipo y el modelo de juego que le llevase al éxito. Tanto el argentino, como ahora Pepe Mel, han tenido que hacer muchas probaturas, a veces obligados por la plaga de lesiones que ha afectado al equipo, y eso ha llevado a que de los 29 jugadores que han tenido participación sobre el verde, 24 de ellos hayan jugado algún encuentro de titular. Solo ha habido cinco que siempre han partido desde la banca: Pablo Chavarría -único de la primera plantilla- y cuatro canteranos: Andrés Caro, Murillo, Haitam e Issa Fomba.

En total, han ido convocados 32 futbolistas diferentes -además de Lumor, que no pudo participar en Oviedo por no estar inscrito-, y solo tres miembros del plantel no han podido debutar todavía. Uno de ellos es Rubén Yáñez, que de momento tiene que esperar su oportunidad mientras Manolo Reina es titular indiscutible en la portería, y los otros dos son dos jugadores de La Academia: Bilal y Pablo Arriaza.

En los próximos días, todo apunta a que Lumor, recientemente fichado, será el pasajero número 31 utilizado en lo que va de campaña. Ya estuvo en la convocatoria para Oviedo, pero la tardanza en los trámites burocráticos le impidió finalmente estar en la ficha del partido. Si no ocurre nada raro, el nuevo lateral zurdo blanquiazul estará inscrito a tiempo para el encuentro de este domingo frente al Eibar (16.15 horas). Ahí será Pepe Mel el que decida si debuta ante el cuadro armero y tendrá que esperar más.

Columna vertebral

Tanto Guede como Pepe Mel han tenido una serie de futbolistas en los que han depositado su total confianza, semana tras semana. Manolo Reina, Aleix Febas y Rubén Castro son los únicos que han participado en los 12 partidos ligueros jugados hasta la fecha. El guardameta y el ilerdense, además, siempre partieron de inicio, mientras que el ariete canario fue 11 veces titular y fue suplente, por descanso, en la visita a Leganés, en jornada intersemanal.

Por detrás de ellos, aparecen Javi Jiménez, Juanfran y Escassi, que han tenido minutos en 11 encuentros, y en todos ellos salieron de inicio. Ninguno de los tres jugó, por decisión técnica de Guede, en la segunda jornada contra Las Palmas. En este grupo que forman la columna vertebral del equipo se puede incluir a Esteban Burgos, que fue titular siempre que estuvo disponible -7 partidos-, y a Alfred N’Diaye, que ha jugado siempre desde su llegada y solo salió desde el banquillo en su debut ante el Albacete.