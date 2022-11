El Málaga CF no puede permitirse otra cosa que no sea pasar la eliminatoria en su encuentro de hoy frente a la SCR Peña Deportiva de Santa Eulalia (12.00 horas). Por muchos motivos. El primero de todos por no sumar un nuevo ridículo a su trayectoria copera de los últimos años y, además, evitar cargar a su afición con otro bochorno. Y en segundo lugar, por conseguir un triunfo, que nunca está de más ganar, para recuperar la moral de una plantilla agarrotada tras el inicio de temporada que ha protagonizado.

El conjunto blanquiazul debe bajar al barro para recuperar sensaciones. Los de Pepe Mel tendrán que saltar al césped artificial del Campo Municipal de Santa Eulalia del Río como si de un partido crucial de LaLiga SmartBank se tratase. Los jugadores que elija el técnico blanquiazul están obligados a tomarse el encuentro con la máxima seriedad posible para superar a domicilio a un equipo que compite cada fin de semana en el Grupo III de Segunda Federación, dos divisiones por debajo del Málaga. Escassi, Muñoz, Villalba y Gallar, bajas confirmadas para la Copa La situación del conjunto de Martiricos ya la conocemos. Es colista de Segunda División con solo 10 puntos, a 6 de la permanencia. El único objetivo prioritario del curso pasa por lograr esa salvación que le mantenga otra temporada más en la categoría de plata. Los de Pepe Mel tienen que centrar todos sus esfuerzos en conseguir mantenerse en LaLiga SmartBank, pero tampoco pueden dejar de lado la Copa, al menos, mientras el rival sea teóricamente inferior. La Peña Deportiva, por su parte, está bastante más habituado a ganar este curso que el Málaga. En estos momentos, es tercero de su grupo, con 19 puntos, a solo dos del líder, tras 10 jornadas disputadas. Para ellos es un día señalado, tienen la oportunidad de enfrentarse a un histórico como el Málaga y la ilusión por apearle del torneo ante su gente será la mayor. Pepe Mel ya ha avisado que su equipo no va a tirar la Copa. «Para mí es una obligación pasar. Para los futbolistas tiene que serlo. No estoy de acuerdo en eso de que nos va a molestar. Somos un equipo que necesita acostumbrarse a tener resultados positivos, a lo mejor el primero llega a través de la Copa», dijo el míster en una entrevista concedida esta semana a La Opinión. Pepe Mel: "La Copa nos puede servir para muchas cosas" Pese a que el equipo blanquiazul competirá para ganar el choque y pasar la eliminatoria, cuenta con bajas destacadas. Por diferentes motivos, Álex Gallar, Luis Muñoz, Fran Villalba y Alberto Escassi no estarán presentes en el encuentro. Aún así, los que Mel decida poner en liza deberían de ser capaces de superar al conjunto ibicenco. Hay futbolistas que necesitan reivindicarse para volver a tener la confianza del técnico y otros teóricos titulares que tienen que dar un paso adelante. La Peña Deportiva ya tiene experiencia compitiendo ante equipos malagueños. El equipo de Santa Eulalia se clasificó en la temporada 2019/2020 para disputar al play off de ascenso a LaLiga SmartBank, tras quedar 4º en su grupo, y en la primera eliminatoria de ese play off fue capaz de dar la sorpresa y eliminar al Marbella FC (0-2). Además, también se enfrentó en una ocasión al filial blanquiazul: en la temporada 2016-17, en la segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda B, el Peña Deportiva y el Atlético Malagueño empataron 0-0 y luego en el encuentro de vuelta celebrado en la Federación, los de Manel Ruano se impusieron por 3-0. El Málaga necesita darse una alegría, aunque sea en la Copa. Ojalá llegue ese triunfo, y con dedicatoria especial para Álex Gallar y su familia.