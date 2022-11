«El problema del Málaga CF no es el club, es el equipo»

Pepe Mel sigue confiando. Tiene claro que tanto él como la plantilla están perfectamente capacitados para sacar al Málaga CF de la terrible situación clasificatoria en la que se encuentra y conseguir la permanencia. Tras poco más de mes y medio en el cargo, y en la previa del encuentro de primera ronda de la Copa del Rey ante la Peña Deportiva, el técnico blanquiazul atiende a La Opinión y habla con franqueza de todo lo que rodea al equipo. Estado anímico propio y de la plantilla, necesidades del mercado de fichajes, importancia de lograr la clasificación en la Copa, afición, aspectos a mejorar para que lleguen los resultados... El míster responde a todo.

En primer lugar, ¿cómo se encuentra Pepe Mel anímicamente?

Bien. Con muchas ganas. Aceptando el reto que supone cada día que pasa y el equipo no sale de ahí. El reto se va haciendo más grande y hace que tengas que trabajar el doble. Veo al equipo avanzando en muchas cosas y nos falta ganar. Al final es lo más importante en el fútbol, de nada vale si no ganas.

¿Cómo ve a los jugadores tras ese empate con el Sporting?

Creo que hicimos un buen segundo tiempo, acorralando al Sporting en el área. Empatamos en el 85, teníamos la ambición de ganar. Es lo que le pido a los jugadores, en lo anímico y en lo profesional. Tenemos que afinar cosas en lo táctico, en lo técnico, que nos perjudican y hacen que nos cueste mucho ganar los partidos.

¿Temió por el punto al final del partido, por cómo se puso el ambiente, con esas ganas de ir hacia arriba?

No le puede decir a un equipo que ya está volcado... Si le inculcas eso durante la semana, luego no les puedes decir que en los últimos tres minutos no lo hagan. Vi muchísimo más cerca el 2-1 que el 1-2.

Se ha incorporado recientemente el equipo de la psicóloga Patricia Ramírez de apoyo a los jugadores. ¿Cómo está siendo ese trabajo?

Hemos empezado con temas grupales. Esas charlas son el día del partido, va enfocado al grupo. Enfocado al objetivo, ganar el partido. Se notó en Cartagena, con 10 el equipo no bajó los brazos y consiguió empatar. Fue muy parecido al partido del otro día. Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante. Conseguir que ese 0-1 o 1-0 se convierta a favor nuestro.

¿Qué cree que está faltando para que lleguen esas victorias?

Tengo claro que hemos tenido errores groseros que nada tienen que ver con la cabeza, son errores de conceptos, nos equivocamos. En Leganés, en Oviedo perdimos un balón en el 48 de la primera parte que genera el penalti, contra el Cartagena damos un pase hacia atrás sin mirar y se la damos al rival... Y el otro día nos volvió pasar, no puede ser que un futbolista se vaya de tres jugadores nuestros y se meta dentro del área. Hay que hacer una falta. Son cosas que hablamos y tenemos que darnos cuenta. Cada partido que pase algo así no vamos a conseguir salir de ahí.

¿Cuando firmó por el Málaga pensaba que la situación iba a estar así nueve partidos después?

No, sin duda. Tengo que dejar claro que cuando vine acepté todo lo que el club me explicó. La plantilla, el club, la situación. Estoy escuchando ya cosas... Lo acepté y lo hago mío. Muero aquí.

Habló de dos finales refiriéndose a los próximos dos partidos de LaLiga, con el Zaragoza y la Ponferradina. ¿Cómo de importante son tanto para usted en lo personal como para el equipo?

Lo importante es el equipo. No existe nada individual. El equipo necesita puntuar porque el tiempo pasa y cuando te quieres dar cuenta estás en febrero. En Zaragoza hay que puntuar y luego en casa sumar de tres. No hay otra. Es la diana. Intentar hacer seis de seis, y a las malas cuatro, como mínimo. De esa forma saldremos.

El Zaragoza estrenará a Escribá de entrenador. Ya le ocurrió al Málaga en Oviedo con Cervera. ¿Cómo se prepara un partido sabiendo que el rival puede cambiar todo y que nada de lo que ha hecho anteriormente sirva?

Ya me he enfrentado a Fran (Escribá) bastantes veces. Sabemos por dónde va cada uno. Es un entrenador de 4-4-2. Ha estado mucho tiempo con Quique Sánchez Flores. Las formas de llevar el equipo son muy parecidas. Nosotros tenemos un partido de Copa, ellos también. Les servirá de banco de pruebas. Al final te das cuenta de que lo que importa eres tú. Si estamos serios en nuestra área tendremos opciones de ganar.

¿Cree que ese parón va a venir bien para preparar el partido de Zaragoza o ‘molesta’ la Copa?

A nosotros nos da un poco igual. Estamos en la obligación de usar la Copa pensando en el Zaragoza, es lo que haremos.

Entonces habrá muchos cambios...

O no, depende de cómo pienses usar la Copa enfocada al Zaragoza...

El rival es el Peña Deportiva de Segunda RFEF. ¿Se complica preparar la eliminatoria al no haber mucha información ni material del contrario?

Tenemos imágenes de partidos que han jugado. Para el balón parado, el sistema que utilizan. Están jugando con tres centrales. Esas cosas las sabemos. Pero vuelvo a repetir, si a Zaragoza vamos pensando que nosotros somos los importantes, en este es lo mismo.

Entonces, es una obligación pasar de ronda.

Para mí sí. Para los futbolistas tiene que serlo. No estoy de acuerdo en eso de que nos va a molestar. Somos un equipo que necesita acostumbrarse a tener resultados positivos, a lo mejor el primero llega a través de la Copa.

Cambiando de tema, está ya en el horizonte el mercado invernal. Ha dejado claro que se necesitan refuerzos y ya han sonado nombres como los de Yanis o Lago Junior. ¿Es ese tipo de jugador el que necesita Pepe Mel?

Necesitamos desborde. Somos un equipo que ha avanzado mucho con el balón. He inculcado la mentalidad de cuidar el balón, como si fuera un tesoro. Cuando no lo tenemos hay que recuperarlo lo antes posible. Hemos avanzado viendo los datos. Necesitamos desborde, gente con uno contra uno, que llegue al área, para favorecer a los delanteros. Esos jugadores lo tienen.

El que ya ha llegado es Lumor. Jugó en Cartagena, pero luego siendo Javi Jiménez suplente no fue su elección en el once. ¿Fue una decisión meramente táctica?

Por cómo jugaba el Sporting, por lo que nos esperaba y por lo que necesitamos. Eso no quiere decir que no se cuente con él, si no no se le hubiera fichado. Cada partido te exige una serie de cosas según lo que tienes enfrente también.

Otro nombre propio es Rubén Castro. Lo conoce mejor que nadie, dice que con un gesto ya sabe lo que está pensando. ¿Qué piensa ahora mismo?

Está preocupado, igual que todos los demás. Sabe que dependemos también mucho de él. No solo de él, necesito ver al mejor Fran Sol, estoy contento con la aparición de Loren, a ver si Chavarría puede estar un mes completo sin lesionarse y nos ayude más. Hay gente que tiene que dar un paso adelante. Está muy bien echar cargo sobre Cristian, Dani Lorenzo o Loren, pero hay gente que tiene que dar mucho más. Son ellos los que tienen que llevar la voz cantante.

Ha mencionado a Fran Sol. Era titular indiscutible con Guede y ahora tiene un papel secundario. ¿Por qué?

Tuvo un esguince fuerte, aguantó, no ha querido retirarse, pero ha estado jugando con un problema en el tobillo y no ha estado al 100%. Muchas veces que no lo hemos usado ha sido por eso. Esperamos al mejor Fran Sol, así seremos mejores. Cuando llegué, lo más importante era cortar la sangría goleadora que recibimos en contra cada partido, eso lo hemos hecho.

Frente al Sporting la afición volvió a organizarse en la previa, más de 17.000 personas en el campo, el empuje final fue tremendo... Pese a cómo está el Málaga y todo lo que arrastran del año pasado, siguen sin abandonar al equipo. Van a ser importantes en ese reto de la permanencia.

Ya lo dije, los futbolistas y el entrenador del equipo que va último tiene un debe con la afición, un debe eterno ya con la gente. Están a nuestro lado. Se lo han dicho a los futbolistas de mil maneras. Lo que encuentro por la calle es ánimo y los mejores deseos. Nos hace estar en deuda y esperamos saldarla pronto. Sabemos que por donde pasa todo es La Rosaleda. Tenemos que ganar todos los puntos que podamos. Cuando hagamos eso, fuera también seremos un equipo difícil.

Es otro de los motivos para no caer en Copa, no cargar a esta afición también con una eliminación contra un equipo de dos categorías inferior.

Pero es por nosotros mismos. Un equipo profesional, de cualquier deporte, lo primero que tiene que hacer es acostumbrarse a dar un alto nivel de competitividad. El otro día decía Ancelotti que el Madrid no compitió en Vallecas. Si el Real Madrid no compite, no gana. Imagínate un equipo de Segunda División. Para ganar un partido de fútbol profesional tienes que competir bien, el rival lo va a hacer. Es la primera regla.

Por último, ¿cómo es la relación con Manolo Gaspar y José María Muñoz? ¿Le han trasmitido preocupación por los resultados, han hablado de la importancia de los dos próximos encuentros con Zaragoza y Ponferradina?

Esa importancia me la meto yo solo. Del Málaga solo encuentro ayuda. Es un club bien organizado. El problema no es el club, es el equipo. Es el que anda mal. La gente que pertenecemos al equipo somos los que tenemos que solucionar esto. Cuando me fueron a buscar a Sevilla acepté la plantilla, la situación y todo lo que iba a venir después. En mí van a tener todo lo que yo pueda hacer por sacar al Málaga de esta situación.