Sergio Pellicer habló en rueda de prensa a dos días el encuentro en Lugo y lo primero que hizo fue alabar de nuevo a la afición, que se desplazará en masa al Anxo Carro para apoyar al equipo en un nuevo encuentro determinante: "Bendita locura. Va a dormir mucha gente en el autobús. Solo podemos recompensar con el esfuerzo y darlo todo". "Nos vamos a encontrar con un rival en una situación crítica", dijo sobre el partido.

Centrado en el presente

"La clave es el día a día. Es un tópico. Cuando miras al pasado, te equivocas. La del Racing fue una semana muy dura. Nos centramos en el foco. Nos marcamos el camino. Es así cada semana. Lo que es el esfuerzo, el trabajo, la idea... Están todos comprometidos. Hay jugadores que han elevado el nivel competitivo, es gracias a los entrenamientos. En Lugo es una semifinal. Tenemos que romper barreras"

Lago Junior

"No va a estar. Ha adelantado mucho el proceso, pero tiene un proceso vírico. No podemos asumir riesgos y no está al 100%. La semana que viene puede estar disponible".

Ausencia de Manolo Reina

"Va a venir Carlos López. Es un jugador más de la plantilla. Estoy muy contento con él. El filial se juega mucho, pero es importante premiar el trabajo y el esfuerzo. Lo contabilizo como portero del primer equipo. Lo veo en el día a día. Tengo tres porteros".

Partido en Lugo

"Los partidos en el Anxo Carro son muy complicados. Nosotros estamos en la misma Liga, con la diferencia de puntos. Ellos lo tienen más complicado. Es un equipo que ha cambiado tres veces de entrenador. En casa son muy fuertes, a pesar de los puntos que está sacando. Tenerife y Racing empataron. Es un equipo con orgullo. Ha vivido situaciones límites y las ha solucionado. Tenemos que tener nuestra mejor versión. Nos vamos a encontrar con un rival en una situación crítica. Lleva cuatro empates seguidos en casa y solo ha encajado un gol".

Apoyo del Unicaja

"Creo que Unicaja y Málaga, blanquiazules y marea verde, vamos todos juntos. La unión hace la fuerza. Nos marcan el camino con lo que hicieron en Copa del Rey. Es un ejemplo. Darles las gracias. Nos hacemos todos más fuertes ante las adversidades. Necesitamos cada semana una victoria. El otro día vino mucha gente y se ganó. Creo que la unión es la clave. Eso nos empuja a seguir luchando".

Horario del partido

"Por el clima, no podemos entrenar aquí a las 2. El equipo ya ha jugado alguna vez a esa hora. Viajamos en viernes. Por la mañana será un desayuno-comida".

Confianza con las victorias

"El camino es el esfuerzo, la humildad, el trabajo diario. Veo a mis jugadores con confianza. Lo más importante va a ser el estado mental. Estoy viendo cosas muy diferentes a lo que me encontré a mi llegada. Hemos puesto lo individual al servicio del colectivo. En Villarreal hicimos el mejor partido de la temporada y lo ganamos sufriendo. El otro día supimos competir. Esta categoría es una trituradora. Tenemos la experiencia suficiente, los datos están ahí. Nos vamos a encontrar un partido diferente".

Respaldo de Kike Pérez

"Agradecer sus palabras. Estamos para dar lo mejor, ayudar en todo lo posible. En ese aspecto hay una gran conexión. Ellos tienen que trabajar pensando en el futuro y nosotros en el partido de Lugo. Al final se tienen que poner las notas finales".

Chavarría y Cristian

"Van a estar disponibles. Al principio de semana estuvimos controlando las cargas. Hemos tenido a Luis Muñoz con una sobrecarga en el cuádriceps. No podemos arriesgar, con una lesión lo perderíamos para los próximos partidos. Hemos pensado que era lo mejor. Con una lesión muscular te pierdes todo lo que queda".