Kike Pérez, director general del Málaga CF, compareció tras el estropicio protagonizado en el estadio de la Ponferradina (2-0) ante la presencia de más de 700 aficionados blanquiazules que vieron cómo su equipo metió pie y medio en el fútbol no profesional. "La situación es la que es y toca aceptarla, como todo en la vida cuando vienen las cosas así. El momento ha sido inesperado. Nos tendrá que hacer más fuerte en el futuro", asumió.

¿Qué hay que hacer ahora? "No lo esperé. Siempre lo dije, hasta en mi presentación, que soy una persona optimista. Hemos llegado hasta aquí con la idea de todos. Creo que es algo que tiene que quedar en el recuerdo y pensar en levantarnos porque somos el Málaga CF, porque tenemos todos una responsabilidad tremenda y porque el club no se merece lo que ha pasado. Hay que hacer autocrítica y ver lo malo", analizó tras el encuentro.

Sin embargo, y aunque sea difícil verlo en esta situación tan crítica, también prefiere quedarse con algunas cuestiones positivas, principalmente una: "Yo he tenido la suerte de ver muchas cosas buenas porque para volver al mundo profesional lo primero que necesita un equipo es a la afición. Es la mejor de España. Lo siento en lo más profundo de mi alma", lamentó Kike Pérez.

Según el director general, que llegó en febrero, ¿dónde está la raíz del problema? "Cuando en el fútbol se pasa un año así, tengo la experiencia de cuando un equipo de nivel está así, donde tenemos que mirar todo es en el origen. La pretemporada, cómo empezó todo, cómo se diseñó todo, los partidos... Esa pretemporada que a los aficionados les puede parecer como 'a ver cuándo empieza la competición', pues es la base para tener el nivel físico para todo el año y para cohesionar a un grupo de futbolistas y personas que no se conocen".

No obstante, "el plan B existía". "Claro que habíamos pensado en ese escenario, que no lo habláramos es otra cosa. El mensaje que lanzamos es que vamos a volver más fuertes que nunca, lo vamos a dar todo. No hemos estado a la altura y es un fracaso de todos los que componemos el club. Lo hemos hecho lo mejor posible, pero hemos fracasado y el varapalo es muy grande. Dentro del fracaso, quedarnos con cosas positivas. Hay que pensar que somos el Málaga CF y entre todos lo volveremos a llevarlo hasta donde se merece y tiene que estar", concluyó emocionado el director general de Martiricos.