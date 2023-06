Loren cerró el martes la puerta a Escassi. El director deportivo, durante la presentación de Dioni Villalba, fue categórico a la hora de explicar que el club no cuenta con Alberto Escassi para su nuevo proyecto en Primera RFEF. Este miércoles, el futbolista pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga y expresó que debe «asumir la decisión y respetarla», aunque reconoce que le «ha podido fastidiar» que no haya habido ninguna comunicación por parte de la entidad de Martiricos.

«Me enteré tal cual, a través de la rueda de prensa de la decisión que se tomó sobre mí. Son decisiones que se toman, es totalmente respetable. Mi idea era la de seguir y devolver al club en el fútbol profesional. Al final esto son cosas de dos. Hay que asumir la decisión y respetarla», comentó el malagueño.

Según palabras del propio futbolista, Sergio Pellicer le había transmitido que «le hubiese gustado que siguiera», pero finalmente el futbolista no entra, a tenor de las declaraciones de Loren, en los planes del club. «Habrán hablado entre la dirección deportiva y la decisión es esa. Es una pena. Quería seguir, dije a mi agente que no quería saber nada de otro equipo hasta que el Málaga se pronunciase. No quiero que sea un día de reproches. No me quiero ir de mala manera», señaló Escassi.

El futbolista paleño entiende que el club quiera hacer limpieza y comenzar un nuevo proyecto, sin embargo, ha echado en falta algún mensaje por parte de los dirigentes blanquiazules para explicarle su decisión. «No ha habido ningún mensaje por parte del club. Eso sí que me ha podido fastidiarme. Son decisiones y las respeto. Esa llamada la he echado en falta, pero no tengo rencores. Apoyo a muerte al club y ojalá hagan una buena planificación para subir a Segunda», argumentó.

«Yo entiendo la decisión, porque ha sido un año desastroso y lamentable por parte de los jugadores. Es normal que el club quiera hacer una limpieza muy grande. A nivel personal solo la gente de mi alrededor sabe el desgaste que he tenido. No he sabido transmitir algunos momentos que he pasado. Es algo que como estos dos últimos años son muy duros. Es posible que el cambio de aires me venga bien a nivel mental», añadió.