El primer fichaje del Málaga CF 2023/24 ya ha tenido su puesta de largo en la sala de prensa de La Rosaleda. Dioni Villalba, acompañado de Loren Juarros, fue presentado en la mañana de este martes ante los medios y destacó que está "encantado" de jugar en el equipo de su tierra. "Toca trabajar mucho, va a ser un año complicado y tenemos que sacarlo entre todos", aseguró.

El director deportivo blanquiazul le acompañó en su presentación y le dedicó las primeras palabras al delantero malagueño de 33 años: "Es el mejor momento para hacer historia en el Málaga. Tenemos un compromiso con el club, la ciudad y vas a ser participe de ello. Tenemos la oportunidad de devolver al Málaga donde tiene que estar. Mucha suerte, mucho acierto y mucho goles, es para lo que te hemos traído". "Está claro que si hemos pensado en Dioni es por su capacidad de hacer goles, lo ha demostrado en su carrera. Experiencia demostrada", explicó.

"Muchas gracias al club por la confianza. Lo he conseguido, ya estoy aquí", dijo Dioni, antes de pasar al turno de preguntas:

Primer fichaje tras el descenso

"Es un reto importante, después de muchos años el Málaga baja a categoría no profesional, va a ser un año complicado. Con trabajo, ilusión, esfuerzo... se pueden conseguir cosas bonitas. Entre todos lo vamos a conseguir".

Contacto con Pellicer

"Tuve una llamada con él para darme la bienvenida. Tampoco entramos en detalles, queda tiempo para empezar la pretemporada. Me llamó para explicarme cómo funcionaba. Con ganas ya de empezar".

Negociaciones

"La operación ha durado poco, tenía claro que quería venir. En años anteriores siempre le he dicho que quiero ir al Málaga. No había podido ser. Aquí estamos".

Primera RFEF

"De la antigua Segunda B a Primera RFEF hay cambios. Es más competitiva. Te puedes encontrar campos en mal estado, dimensiones pequeñas. Cuando vengan a La Rosaleda van a darlo todo por ganar. Mínimo tienes que dar lo que está dando el rival. Es una categoría complicada, hay que pelear mucho".

Características como jugador

"Me considero jugador de equipo, es lo más importante. No soy delantero de área, de referencia. Me gusta salir, asociarme, que los centrales no me fijen. Lo llevo haciendo desde que tengo 19 años, me ha ido bien y no lo voy a cambiar".

Trayectoria

"He jugado en alevín en el Málaga. Me he recorrido casi toda España. No recuerdo el año, hubo una posibilidad de venir, estaba en la Cultural con contrato y pidieron traspaso. No se llegó a más. No se puedo hacer".

Regreso tras muchos años

"He venido muchas veces a La Rosaleda a ver al Málaga. Es una ilusión. Estoy un poco en una nube, es muy motivador. Pisar La Rosaleda es un orgullo enorme. Vengo para ayudar al Málaga a que sea un año bueno. Lo voy a dar todo, lo tengo clarísimo. Es el club de mi vida".

Salida del Atlético Baleares

"Antes de terminar la temporada ya me dijeron que me querían renovar, les dije que tenían que esperar. Ha sido un año complicado y tenía ganas de descansar. Quería venir al Málaga, y así ha sido".

Sin continuidad en Segunda

"Estuve media temporada en Hércules y Leganés. El primer año a lo mejor no estaba preparado mentalmente y no salieron las cosas bien. En Leganés llegué sin pretemporada, empecé a jugar tarde y no se dieron las cosas. A mí no me sirve estar en Segunda y no jugar. Bajé a Segunda B, lo que me gusta es jugar".

Proyecto ganador en Primera RFEF

"Creo que hay que firmar gente de la categoría, es muy difícil. Que la conozcan. Esta categoría es barro puro, hay que estar muy mentalizados. Los equipos te están esperando".

Presión por el ascenso

"Hay que estar mentalizados en no pensar más allá. El ascenso queda muy lejos. Hay que hacer una buena pretemporada, temporada... El club tiene que hacer muchas incorporaciones, va a haber muchos jugadores nuevos. Hay que hacer las cosas bien desde la base y trabajar muy duro".

Cifra de goles

"No me gusta marcarme cifras. Superar la de este año, es lo único que puedo decir".