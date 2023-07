El Málaga CF necesita refuerzos, es algo que se sabía y que quedó más patente aún tras el primer amistoso de la pretemporada frente al Marbella FC del pasado sábado (0-0). El club blanquiazul sigue trabajando y mirando al mercado, consciente de que el equipo necesita aún 5-6 fichajes y trabaja prioritariamente en la incorporación de un central y un atacante.

Falta de gol

El estreno ante el Marbella FC dejó claro que al Málaga CF le falta gol. Solo van 90 minutos de juego y habrá que esperar a los siguientes envites para sacar más conclusiones, pero esa es una de las cosas que ya quedaron claras. Los de Sergio Pellicer hicieron una buena primera mitad en cuanto a juego, destacaron las figuras de Sangalli, Juanpe o Kevin, pero las múltiples ocasiones que se generaron no terminaron o se fueron al limbo.

Pellicer apostó por Roberto en la primera mitad y por Dioni y Loren Zúñiga en el segundo acto. Roberto fue el que dejó mejores sensaciones de los tres, pero ninguno consiguió ver puerta. Queda claro que el Málaga necesitará fichar otro jugador que aporte gol y poderío ofensivo al equipo, y más aún teniendo en cuenta que Loren podría terminar saliendo al Famalicao portugués. La operación parecía encarrilada hace unos días, pero por ahora el joven delantero sigue en dinámica como uno más. Se quede o se vaya, el equipo de Martiricos necesita otro atacante y ya se busca en el mercado.

Se busca un central

Otra de las piezas que busca Loren Juarros, director deportivo, es un refuerzo para el centro de la zaga. El Málaga cuenta en estos momentos con Juande, Einar Galilea, Moussa y Andrés Caro, y eso podría cambiar a lo largo del verano. Según Deportes Cope, Juande no vería con malos ojos una salida, pero para ello tendría que venir con una oferta que convenza a los dirigentes para salir cedido o traspasado a algún conjunto de Segunda División. Está claro que aquí el equipo blanquiazul también anda justo de efectivos y por eso se hace necesaria la contratación de otro zaguero. Andrés Caro y Moussa -no tuvo una actuación muy afortunada el sábado- estuvieron mucho tiempo en el dique seco el pasado curso y sería un riesgo no reforzar el eje de la defensa. Así que, como mínimo, y a la espera de ver qué pasa con Juande, llegará un central en las próximas fechas.

Más refuerzos

Del primer amistoso de la pretemporada también se puede extraer que la portería queda totalmente cubierta por Alfonso Herrero y Carlos López y que en el centro del campo hay piezas de sobra y de garantías para la categoría. Más aún cuando se recuperen Ramón Enríquez y David Larrubia. Pero por los costados sigue habiendo debilidades, tanto por la derecha como por la izquierda. En el costado diestro, Jokin Gabilondo gustó mucho, pero Bilal genera dudas y por el lado opuesto, a Víctor Olmo le falta para recuperar su mejor nivel y Cristian no pudo jugar. También se sigue especulando con su posible salida. Así que en los laterales podría haber también nuevas altas en lo que queda de mercado.

Tampoco vendría mal algún que otro refuerzo para los extremos. Kevin se le vio implicado con ganas, de lo mejor del partido, pero poco más de hombres puros de banda. Cierto es que Haitam todavía no está recuperado, pero al Málaga le falta algo de desborde y desequilibrio por banda. Una vez resuelto el fichaje del central y el delantero, la dirección deportiva debe acudir a reforzar estas posiciones. Queda poco más de un mes para que arranque la Primera RFEF. Y urgen refuerzos.