No solo los seis nuevos fichajes -Alfonso Herrero, Einar Galilea, Jokin Gabilondo, Luca Sanagalli, Juanpe y Dioni Villalba-, también los cuatro futbolistas que vuelven después de salir cedidos el curso pasado -David Larrubia, Roberto, Kevin y Dani Lorenzo- tuvieron la oportunidad de hablar ante los medios en la sala de prensa en La Rosaleda. El Málaga CF quiere construir un nuevo proyecto donde la cantera debe ser vital, así lo ha transmitido Loren Juarros, director deportivo, en más de una ocasión. «Les ha consolidado más, pueden ayudar al Málaga a estar en su sitio», dijo el burgalés.

David Larrubia

Lesión

«Ha sido una rotura chica. Ya estoy tocando campo y balón, con ganas de empezar el equipo de nuevo».

Dorsal «10»

«Me tocó elegir y estaba libre. Ningún veterano luego me lo pidió. La presión se la pone uno solo. No tengo que tener presión ninguna».

Oportunidad

«LLevo desde los 10 años soñando con formar parte de la plantilla del Málaga. Pellicer nos ha dicho que estamos ante una oportunidad única. Será un año complicado para todos, pero será bonito. Vengo preparado mentalmente para aportar y dar lo máximo. Preparado para aportar al equipo».

Competitividad en Primera RFEF

«Es una liga muy competitiva, con el nombre no se gana. El Córdoba el año pasado iba primero hasta navidades y luego se desinfló. No nos podemos relajar en ningún momento, esperemos que la afición esté siempre con nosotros. Nadie duda de eso».

Trato con Pellicer

«He encontrado al mismo Pellicer, está siempre atento a los canteranos y jugadores. Está para lo que sea, es un entrenador que exige intensidad y que estemos metidos en lo que queremos. Creo que ya lo conocéis, tampoco hay que decir más sobre él».

Kevin

Experiencia en Portugal

«Salir fuera me ha servido mucho para madurar. Volver a Málaga es lo mejor para mí. Estupendo».

Presión

«Presión ninguna. Vamos a luchar día a día, a trabajar».

Experiencia en el primer equipo

«No me siento superior, soy uno más del equipo. Estamos todos luchando. Soy uno más y voy a dar lo máximo».

Roberto

Cesión en el Barça B

«Fue una experiencia única, nunca había vivido unos play offs, y con un Clásico de filiales. Me sirvió de madurez personal y profesional. Nuestro objetivo debe ser trabajar día a día, seguro que así salen buenos resultados».

Competencia con Dioni

«Vamos a tener buena competencia con Dioni y Loren. Vamos a estar los tres metidos en la pelea. Será bueno para todos la competencia. No había opción de compra del Barça».

Primera RFEF

«Si pensamos eso nos va a ir mal, hay que pensar en trabajar día a día. El año pasado éramos el equipo más joven de los dos grupos y llegamos a play off. Hay que ir día a día, trabajando y siendo humildes. Así saldrán mejor las cosas».

Dani Lorenzo

Paso por el AD Mérida

«Estaba contando aquí con pocos minutos. Creo que lo mejor para mi progresión era una cesión de media temporada. Poder centrarme en fútbol y recuperar sensaciones y tono físico. Creo que es lo mejor que me pudo pasar, me ha servido futbolísticamente. Salir de casa me ha servido como persona».

Vuelta al club

«Esta experiencia de haber salido fuera te hace valorar la responsabilidad que tenemos, es una oportunidad preciosa para nosotros. Venimos de un par de años complicados y es un año ilusionante».

Victoria ante el Almería

«Las sensaciones fueron buenas. El grupo se va conociendo, lo que pide el míster. El equipo mostró unión, salieron las cosas. Cero goles encajados en dos partidos, vamos por buen camino».