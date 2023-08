«Veo al Málaga CF como el proyecto de mi vida»

El Málaga CF apostó por Alfonso Herrero y el portero toledano quiere devolver la confianza depositada en él. Pese a tener otras ofertas, el nuevo guardameta blanquiazul está seguro del paso que ha dado en su carrera y «convencido de que las cosas se pueden dar bien». Herrero atiende a La Opinión de Málaga en el Anexo de La Rosaleda con la confianza de «estar aquí el máximo tiempo posible». «Me dieron la posibilidad de estar en un buen club, con un proyecto largo y en una ciudad que ya conocía. Tuve otras opciones, pero no tuve dudas para venir», asegura.

¿Qué tal las primeras semanas en Málaga? En la ciudad, en el club...

Muy contento con el destino que tengo este año, con el proyecto que me han ofrecido y, sobre todo, con el equipo. Se respira un buen ambiente, estamos haciendo un buen trabajo. Estoy contento con el día a día, ilusionado por lo que puede venir.

Viene de jugar en Segunda División con el Mirandés. ¿Tenía ofertas mejores en lo económico y para continuar en el fútbol profesional?

Sí. El mercado de los porteros se suele mover pronto. Sí tuve alguna opción, pero desde que me llamaron para venir... Loren se interesó y también hablé con el míster. Hubo feeling, la ilusión de hacer algo grande en un club grande. Tenía ganas de conseguirlo. Me dieron la posibilidad de estar en un buen club, con un proyecto largo y en una ciudad que ya conocía. Me gusta mucho. Mi hija nació en Marbella. Tuve otras opciones, pero no tuve dudas para venir.

El año pasado estuvo en el Málaga de portero Rubén Yáñez. Uno de los motivos para no renovar fue no querer bajar a Primera RFEF. ¿No le ha dado ese vértigo de salir del fútbol profesional?

Claro que lo valoras, es algo que a nivel profesional nadie quiere. Hace unos años lo hice y no salió bien. Sé lo que cuesta estar ahí arriba. Considero que la oportunidad de hacer algo importante es gratificante a nivel personal, poder hacer algo grande en el Málaga más que aguantar otro año en Segunda.

En el Málaga se llevan años sin estabilidad en la portería. ¿Se ve aquí muchos años?

El Málaga lo veo como el proyecto de mi vida, el proyecto con el que quiero hacer cosas bonitas, crecer a nivel profesional. Ahora mismo me da igual la categoría. Estoy en un momento en el que priorizo lo colectivo. Si no sale bien, a seguir dando el máximo. Me veo aquí muchos años. Intento ser positivo, que salga bien. Estoy muy ilusionado por estar aquí. Estoy convencido del paso que he dado y estoy convencido de que las cosas se pueden dar bien. El fútbol es imprevisible, en los últimos años he cambiado mucho de equipo. Me gusta la estabilidad y creo que el Málaga es ese sitio donde encontrarme bien a nivel personal y familiar. Para mí sería ideal estar aquí el máximo tiempo posible.

Viene con el cartel de titularísimo. Compartirá portería con el canterano Carlos López. ¿Cómo lo está viendo?

Carlos me parece un gran portero, muy completo, está muy bien trabajado. Tiene unas bases muy buenas. Se nota que tienen un muy buen trabajo detrás. También Adri, que está en dinámica de primer equipo, es otro gran portero. Nos vamos a hacer competencia entre los tres. El día a día está siendo muy bueno. Podemos hacer un buen trabajo y hacernos una competencia sana. El que tenga que jugar, que juegue.

No solo Carlos, en el equipo este año va a haber muchos canteranos. Desde la experiencia, ¿cómo está viendo a los jóvenes en esta pretemporada?

Muy bien. Me sorprendió que empezaron a entrenar incluso antes. Nadie ha puesto una mala cara, nadie ha alzado la voz. Ser joven en un equipo como este te puede llevar a ciertos aires de grandeza, pero no es el caso. Tenemos un grupo con gente experimentada y gente joven, se está complementando bastante bien. Los que somos algo más veteranos estamos arropando bien a los chicos. Ellos están dando mucho a nivel de respeto dentro y fuera del campo. El míster nos habla siempre de la exigencia, tenemos que ir todos a una. Es la base de lo que se pueda construir. Todo lo que podamos aportar los veteranos será bueno, en el campo o en el banquillo. Son roles importantes.

¿Qué consejos les dan para afrontar una competición tan dura e igualada como la Primera RFEF?

Lo primero es que sin trabajo no hay Primera RFEF ni nada. Creo que vamos a ser el rival a batir. Para mí ha sido bonito enfrentarme al Málaga cada año, ahora lo será para los equipos de Primera RFEF. Lo veo ahora desde el otro lado, con la responsabilidad que conlleva. Tenemos que tener los pies en el suelo, tanto para lo bueno como para lo malo. Durante el año va a haber subidas y bajadas. Lo importante es mantenernos estables en los sentimientos para poder rendir cada fin de semana.

Desde la portería se ve todo mucho mejor, ¿cómo ha visto al equipo en estos dos primeros partidos?

Hay que entender que las pretemporadas son difíciles, los resultados pueden engañar. Hay mucha carga de trabajo detrás. Al equipo lo he visto bien. El primer partido contra el Marbella fue más de toma de contacto, de conocernos en el campo. Contra el Almería, contra un equipo de Primera, vi un equipo muy competitivo, es lo que más me gustó. Todos ayudaron, todos corrieron y eso es algo muy importante en esta categoría. La capacidad de sacrificio la van a tener todos los equipos de la categoría. Tenemos jugadores que pueden dar ese plus.

Y el sábado llega el primer partido en La Rosaleda. Supongo que muchas ganas de verse ahí bajo palos.

A nivel personal estoy con muchas ganas de vivir un partido en La Rosaleda como local. Va a ser especial. Voy a disfrutar cada minuto que juegue en el campo. Intentaré hacerlo lo mejor posible. El compromiso y el trabajo diario lo voy a tener por bandera este año para devolver la confianza que se ha depositado en mí.

¿Han resuelto ya el tema de los capitanes? Ya le han preguntado en alguna ocasión. ¿Le gustaría?

Se ha tocado un poco, para el fin de semana estará orientado. Hemos hablado los que tenemos algo más de experiencia, pero no hay nada concreto. Es importante que los capitanes conozcan el club, los que somos nuevos no podemos conocer a todo el mundo. Yo la puedo tener de aquí a seis meses. Será una decisión que tomaremos entre los jugadores y el míster también tendrá algo que decir. Claro que me haría ilusión, sería bonito representar al Málaga como capitán, pero tampoco me quita el sueño. Mi trabajo lo voy a hacer igual. Si se decide, encantado.

La palabra «ascenso» parece estar prohibida este año. Pero, ¿qué objetivo se marca para el equipo y a nivel personal?

A nivel grupal, creo que sería muy importante que consigamos tener buena sintonía en el vestuario, que lleguemos limpios a cada partido para competir bien. El objetivo es que sea un año en el que podamos disfrutar del fútbol. En Málaga se respira un ambiente más pesimista, es normal, en los últimos años no han ido bien las cosas. Nos gustaría devolver la ilusión a la gente, que el club empiece a tener trayectoria ascendente. Y en lo personal, aportar al equipo desde la experiencia, quiero ser importante en el equipo. Mis objetivos personales están 100% ligados al grupal, no soy egoísta.

Entonces, de momento la palabra «ascenso» la dejamos aparcada.

Yo creo que sí. Es lo más prudente. Hay que ir partido a partido, yo lo veo así. Para que las cosas salgan bien es mejor no marcarse objetivos aún, ir día a día, sabiendo la gente que tenemos detrás. Al final esto va de ganar, necesitamos victorias. Este discurso hay que mantenerlo hasta el final, vaya bien o vaya mal. La clave en esta categoría es la constancia.

¿Cómo es la conexión con Pellicer en estas primeras semanas?

Muy bien. Es un míster que trabaja muy bien los conceptos tácticos, los empezamos a tener claros. Es muy importante, tiene que quedar muy claro. Tiene un buen trato con los futbolistas, se nota que ha sido jugador, conoce nuestras necesidades y eso se agradece. Fue uno de los máximos responsables de que esté aquí. Quiero devolver esa confianza depositada en mí.

La pretemporada puede ser la parte que más pereza le dé a un jugador, pero la más importante. ¿Cuentan ya los días para que llegue ese debut en Castellón?

Lo estamos llevando bastante bien. En esta concentración hemos trabajado fuerte. Creo que venimos bastante cansados, pero nos da tiempo a limpiar y a hacer grupo. También es importante. Tengo muchas ganas de llegar al primer partido de Liga. En lo que queda de pretemporada, también pulir errores, hacer este intensivo de cinco partidos. Ahí se verán los fallos, poder analizar... La preparación está siendo muy buena. A todos se nos hacen un poco largas por las ganas de empezar la Liga. Estamos trabajando bien y vamos a llegar bien al inicio.

No es su cometido pero... ¿Necesita el Málaga más refuerzos en el mercado para poder estar arriba?

Esa parcela no es la mía, el mercado es largo. El míster y Loren hablarán. El que venga, tiene que venir a muerte, con el compromiso que venimos todos. Tienen que venir al 100%.

¿Cómo se viven dentro del grupo todas esas noticias que salen de jugadores que pueden marcharse?

Se comenta. No soy muy de redes sociales, intento mirar lo menos posible. Me entero porque me lo cuentan. A veces se comenta, pero no afecta en el día a día. Yo no he visto a nadie ausente, están todos haciendo su trabajo. Es importante ser profesional. No ha habido opción, todos son profesionales.