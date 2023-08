Dani Sánchez, a un paso del Málaga CF

El Málaga CF está muy cerca de cerrar su noveno fichaje del verano. El club blanquiazul está a un paso de cerrar la incorporación de Dani Sánchez para el lateral izquierdo, misma posición de la última llegada hasta la fecha, la de Víctor García. El acuerdo estaría prácticamente listo, a falta de la firma, tal y como avanzó a última hora de este martes el periodista Ángel García y pudo confirmar este medio.

La dirección deportiva blanquiazul llevaba días en conversaciones con el futbolista. El interés fue desvelado a finales de la semana pasada por Radio Marca Málaga. Tras la espantada de Zé Ricardo, el club de Maritiricos debía actuar para firmar otro lateral izquierdo que hiciera competencia a Víctor García. Y parece que ya lo ha encontrado.

Dani Sánchez es malagueño y ya tiene experiencia en la entidad blanquiazul. Tras su paso por la cantera del Real Madrid, regresó a la Costa del Sol para jugar en el Juvenil A y en el Atlético Malagueño. A sus 23 años, ha pasado ya por varios equipos del panorama nacional: CP El Ejido, Extremadura, Linares, Sabadell y Numancia, donde jugó la última temporada.

Una cesión para Víctor Olmo

Víctor García y Dani Sánchez -una vez se firme el acuerdo- serán los laterales zurdos del Málaga CF 2023/24 en Primera Federación. Eso obliga a buscar una solución para Víctor Olmo, que se queda sin sitio en la plantilla. El canterano viene de una temporada en el dique seco por una lesión en el ligamento cruzado y no ha conseguido convencer a Sergio Pellicer durante la pretemporada. Una cesión sería una de las salidas posibles para el futbolista. Si no, con las puertas del primer equipo prácticamente cerradas, no le quedaría otra que bajar al filial para poder tener minutos.