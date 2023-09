Ni tras conseguir la segunda victoria consecutiva de la temporada se consigue la tranquilidad en torno al Málaga CF. Lo deportivo parece que empieza a funcionar en este arranque de curso, pero el ruido que azota al club en lo institucional sigue ocupando el centro del debate. Ahora, la polémica está en la posibilidad de hacer una ampliación de capital que pueda desbloquear al situación de la entidad y quite a Al-Thani la mayoría. Pero, en las circunstancias judiciales actuales en las que se encuentra el Málaga CF, ¿es posible hacerla? ¿Es la solución que acabaría con los males del club a corto plazo?

El alcalde insiste

El alcalde Francisco de la Torre lleva días y semanas insistiendo en esto. Incluso después de ganar el partido al Atleti B lanzó una crítica que generó polémica. Y este lunes se reafirmó: «Alabé a la afición, estuvo formidable, pero el Málaga no tuvo un partido brillante. No soy experto deportivo, pero un equipo que está todo el tiempo pasando la pelota horizontalmente, incluso para atrás, desde el centro del campo hacia la defensa... En vez de ir para adelante y marcar, o por lo menos intentarlo... Eso es mejorable», argumentó.

Pese a que el administrador judicial, José María Muñoz, ha comentado en muchas ocasiones que una ampliación de capital no es posible dada la situación judicial que atraviesa la entidad, De la Torre volvió a meter presión este lunes para que se busquen las vías para llevarla acabo. Es un tema que hay que ver a fondo. Las noticias que yo tengo es que no es imposible la ampliación de capital. No puedo entrar en el tema porque no estoy autorizado. Sé que hay gente que lo ha estudiado y encuentra soluciones», explicó. «Toda ampliación de capital tiene que hacerse de tal manera que los derechos de los actuales propietarios deban ser siempre respetados y garantizados para que no pueda haber ningún tipo de querella. Es necesario acudir a ella, pues se debe insistir. No entro en más detalles porque no tengo esa hoja de ruta. Quienes me la pueden dar no pueden dármela todavía, desde el punto de vista de las conversaciones en las que he participado», añadió De la Torre.

La APA se alinea con el alcalde

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF sigue un discurso similar al del alcalde y, además, plantea la forma en la que ellos creen que podría realizarse. Antonio Aguilera, presidente de la APA, estuvo este martes en los micrófonos de Ser Deportivo Málaga y explicó la manera en la que, desde su punto de vista, el administrador judicial podría llevar a cabo esa ampliación de capital. El 0,919% que compró Al-Thani para Nas Football con dinero del Málaga CF podría ser la clave y quitar esa mayoría a los cataríes. «Hay un 0.919% de NAS Football que no hay certeza de quién es el propietario. Esas acciones las compró el Málaga, pero hace uso Al-Thani de ellas. Pediremos a la jueza que esas acciones las aparte hasta que se vea de quién son. Si se apartan esas 5.400 acciones ya no tendría mayoría absoluta. Si hay alguien que compre las acciones de BlueBay, más el apoyo del resto de accionistas, con eso se puede estudiar, se puede ver, se hacen Asambleas.... Con el 51% de Al-Thani en Nas Spain 2000 y el 0.919% en Nas Football, el administrador maneja el 50.3%. Si se quitan esas 5.400 acciones, ya no tendría mayoría absoluta. Entre las acciones de BlueBay, que está dispuesto a vender, y el 3% de los Pequeños Accionistas podría cambiar todo», explicó Aguilera en la Cadena Ser.

«La única verdad es que hubo 2.500 pequeños accionistas que en su momento, cuando el Málaga iba derecho a la desaparición, pusimos una querella criminal porque estaba haciendo perrerías. El club se intervino judicialmente, era lo que se requería en ese momento. Nos hicieron caso. Llevamos casi cuatro años. En un año el club estaba saneado, la gestión del administrador fue magnífica. Pero a raíz de ahí todo fue negativo en lo económico y lo deportivo. Se puede poner una Junta Gestora y hacer lo que hay que hacer», añadió Aguilera.

Además, la APA solicita celeridad a la jueza para levantar las «medidas cautelares». Pero por ahora lo que hay son seis meses más de instrucción, después de la última ampliación del plazo. «Esperamos que la jueza levante las cautelares sobre el Málaga. Nos reunimos con mucha gente. La cosa estuvo muy caliente hace poco tiempo, estaban los contratos redactados, pero con lo de Dumet Grayeb la jueza decidió paralizar. Si no se cierra la instrucción, que se levanten las medidas cautelares, por favor», comentó el presidente de la APA. «Me comentan muchas cosas, hace dos jueves hubo una reunión en Catar en la que estaba Al-Thani. A Al-Thani no se le puede hacer caso. Te dice blanco y en 10 minutos, negro. Vamos a ver si es factible que BlueBay venda y con esas acciones desencallar al Málaga. Que se profesionalice el club, que podamos salir del hoyo», concluyó.

It is very easy for them to say this because they have nothing new

Only AI-Thani and Al-Thani.

Now Almost 4 years



What did they do in the club I mean AJ Also Mr broker @pacodelatorrep

But indirect ‼️⁉️

Who Collecting sponsorship from

BlueBay checks ❓

Who released the players… https://t.co/v0oGgufKiG — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 11 de septiembre de 2023

Al-Thani contesta con insultos

Mientras tanto, Al-Thani sigue en su realidad paralela y solo aparece para atizar por redes sociales. La última del jeque ha sido contestar al alcalde con insultos. «Qué dice este idiota», publicó el todavía propietario del Málaga CF en sus redes sociales, agregando el icono de un payaso. Poco después dejó otro de sus tuits con preguntas al aire y criticando la gestión del administrador judicial al frente del club: «Es muy fácil para ellos decir esto, porque no tienen nada nuevo. Sólo Al-Thani y Al-Thani. Ahora casi 4 años desde que está el administrador judicial. ¿Qué hicieron con el club? ¿Quién liberó a los jugadores? ¿Quién vendió a los futbolistas más importantes? ¿Y la cláusula de 12 millones de Jony? ¿Todo esto es legal? Hay muchas preguntas y queremos respuestas».