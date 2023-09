Francisco de la Torre sigue muy pendiente de todo lo que ocurre en torno al Málaga CF, tanto sobre el césped como en los despachos. En una entrevista en Cope Málaga, el alcalde volvió a referirse a la ampliación de capital como una de las posibles soluciones al problema del club. "Es un tema que hay que ver a fondo. Las noticias que yo tengo es que no es imposible la ampliación de capital. No puedo entrar en el tema porque no estoy autorizado. Sé que hay gente que lo ha estudiado y encuentra soluciones", explicó.

"Toda ampliación de capital tiene que hacerse de tal manera que los derechos de los actuales propietarios deban ser siempre respetados y garantizados para que no pueda haber ningún tipo de querella. Es necesario acudir a ella, pues se debe insistir. No entro en más detalles porque no tengo esa hoja de ruta. Quienes me la pueden dar no pueden dármela todavía, desde el punto de vista de las conversaciones en las que he participado", añadió De la Torre.

Críticas al juego del equipo

En los últimos días, De la Torre también había hecho valoraciones deportivas sobre el nivel y el juego del Málaga CF. Lo que provocó reacciones de todo tipo tanto en redes sociales como en el propio club blanquiazul. El alcalde insiste: "Alabé a la afición, estuvo formidable, pero el Málaga no tuvo un partido brillante. No soy experto deportivo, pero un equipo que está todo el tiempo pasando la pelota horizontalmente, incluso para atrás, desde el centro del campo hacia la defensa... En vez de ir para adelante y marcar, o por lo menos intentarlo... Eso es mejorable", argumentó.

"Le deseo lo mejor a este equipo. No puedo renunciar a que Málaga como ciudad tenga un equipo que solo aspira a estar en cabeza en la Primera Regional, como se llamaba antes, sino que pueda estar en Segunda cuanto antes, después en Primera y después en Champions. Málaga no puede estar en esta categoría", concluyó el alcalde.

Reacciones

Esas palabras del alcalde, justo después de la victoria frente al Atleti B, provocaron reacciones en el Málaga CF. Loren Juarros, director deportivo del club, le mandó un mensaje a De la Torre durante su comparecencia de análisis del mercado: "Al señor alcalde le veo haciendo bastantes comentarios, incluso valoraciones deportivas. Máximo respeto para él como la máxima autoridad de Málaga. Que el público es formidable lo tengo claro. También estoy de acuerdo en que no es la situación ideal una administración judicial. Esto se generó hace años, hay una propiedad encausada... En cuanto a la valoración deportiva, no sé cuáles son sus asesores, me gustaría tener una charla deportiva. El otro día fue el primer partido en casa, tuvimos el acierto. Así vamos a ganar muchos partidos. Yo vi una comunión tremenda, la celebración del gol creo que representa algo más que ganar un partido. Le pediría al alcalde que vaya en esa línea. Me gustaría un poco más de afinidad con lo que se hace, con lo que se está creando. Es libre de hacer esos comentarios, pero no ayuda".