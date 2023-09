Este miércoles le tocó a Jokin Gabilondo pasar por la sala de prensa de La Rosaleda. El lateral derecho del Málaga CF, uno de los 11 fichajes del verano, está asentado en el once titular y ve al equipo "mejorando". "Las sensaciones van a mejor", explicó. Gabilondo destacó la tranquilidad que dan las victorias para seguir trabajando y aseguró que la competencia en todos los puestos es lo que hará mejor a esta plantilla: "El compañero es el que te hace bueno".

Progreso

"Individualmente y en grupo, vamos mejorando. Los primeros partidos son un poco de test, pero vamos cogiendo forma. Las sensaciones van a mejor".

Actuaciones individuales

"El partido te manda a hacer ciertas cosas. El entrenador no me ha comentado nada al respecto. A veces me toca más defender y otras ser más ofensivo. Me considero más ofensivo, a lo largo de los partidos irá saliendo".

Afición

"Salió el tema del Málaga en verano y lo pensé como un rumor, no veía realista la oferta del Málaga. A medida que pasaron los días me lo fui creyendo. Vengo de un filial, pensar en meter tantos aficionados me parece impensable. El empuje que nos dan es increíble. Este número de socios es porque están haciendo un esfuerzo brutal y nos toca devolvérselo".

Clasificación

"Castellón fue un test importante, lleva nueve de nueve puntos. Son un gran equipo. Seis de nueve está muy bien, vamos para arriba. Hay que tener tranquilidad y confiar. Iremos para arriba en cuanto a sensaciones y puntos".

Portería a cero

"En pretemporada lo logramos. Estamos trabajando bien, hay cosas que mejorar. Mantener la portería a cero es importante. Hay que mejorar y llegarán los resultados".

Trabajo defensivo

"En todas las categorías las defensas son importantes. Aquí los partidos son muy cerrados, campos muy difíciles... El otro día se nos complicó y le pudimos dar la vuelta. Habrá partidos donde no estemos tan lúcidos de cara a puerta, por eso es tan importante defender bien".

Vestuario

"Estamos muy animados, el trabajo bien hecho siempre te da un plus de alegría. Cuando ganas es diferente, el peso te lo quitas. El equipo está animado, queremos mantener la portería a cero y arriba seguir así. Ganar siempre te da ese plus de tranquilidad porque el trabajo bien hecho se ve recompensado con los tres puntos".

Victoria agónica frente al Atleti

"Ganar te da ese plus de tranquilidad. Es muy importante. El trabajo bien hecho se ve más recompensado, fue muy importante. La afición tuvo mucho que ver".

Próximo partido

"Llegan sin ganar y tendrán ganas, no creo que vengan relajados. Casi todos los que estamos aquí sabemos lo que es jugar en un filial. Jugar en un estadio así es increíble".

Titularidad y competencia

"Casi todos los puestos están doblados. El compañero es el que te hace bueno. Bilal y yo somos compañeros, pero estamos en la disputa de minutos. Todos queremos jugar. El secreto de este equipo pasa por entrenar todos bien, sin relajación".