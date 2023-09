La grandeza de la afición del Málaga CF no se puede medir con ningún tipo de palabra. Ya no es el desplazamiento masivo a Linares o el que se prepara desde ya para volver a enfrentarse al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. No es cosa de dos viajes puntuales. Es que los abonados han alcanzado cifras históricas en comparación a los últimos años y es que el club de Martiricos cuenta desde este jueves con 19.000 personas como pulmón en La Rosaleda.

No fue una campaña fácil la que vivió la entidad costasoleña después de decirle adiós al fútbol profesional. Tampoco lo fue al implantar unos precios -criticados por muchos- para minimizar la base económica que perdía el club al detener sustentos como el CVC. Sin embargo, ni la odisea judicial ni tampoco las incógnitas de la directiva parecen ser un problema para una afición que vuelve a ser de Champions. Ahora el objetivo ya pasa por rebasar la cifra de 20.000 personas en La Rosaleda, un tope al que no se ha llegado aún en los dos primeros partidos como local de Primera RFEF. Este domingo llega el San Fernando. Otra buena oportunidad llegará ante la UD Melilla. A pesar de los problemas con el calendario, un jueves festivo -12 de octubre- a las 12.00 horas es una buena ocasión para lograrlo. No obstante, ya es motivo de celebración contar con 19.000 abonados, solo superados por los más de 27.000 del Deportivo de La Coruña. Más que en Segunda División No es una cifra baladí. De hecho, es la mayor cantidad de abonados con la que cuenta el Málaga CF desde que estuvo en Primera División. En ninguna de las cinco temporadas en las que ha pasado por la categoría de plata logró llegar a tales números -tan solo se acerca a los 18.900 de la temporada 2018/19- y mucho menos supera a los 19.000 que ya acompañan al conjunto de Martiricos, y que pueden ser más si el equipo logra mantener la dinámica.