En pleno estado de euforia tras cuatro victorias consecutivas, el Málaga CF y su afición viven un momento de entusiasmo en el que tan difícil es mantener la racha en Primera RFEF como también calmar a un público tan necesitado de alegrías. Víctor García, lateral blanquiazul, atiende a La Opinión de Málaga para hacer balance de es te inicio liguero.

Ya lleva varios meses en Málaga. ¿Cómo le va la adaptación?

Muy bien. Al final, el haber estado años atrás veraneando aquí y el tener familia me ayuda a conocer todo un poco. Pero cuando uno viene con la familia se hace todo más lento para encontrar un piso. Una vez me he adaptado y me he asentado, ahora estoy mucho más tranquilo para pensar solamente en el fútbol, que es lo importante.

El arranque parece inmejorable, lo firmaba todo el mundo.

Sí, yo creo que al final la única espinita que tenemos es la de Castellón. Sabemos que podría habernos llevado algo más, pero encadenar estas cuatro victorias nos da mucha moral y mucha confianza para reforzar lo que estamos trabajando.

En lo personal poca queja también, ¿no?

Yo todo lo que sea ayudar al equipo a sumar puntos pues muy contento. Si sumo minutos y además alguna asistencia, ideal.

Ahora mismo es titular indiscutible. ¿Cómo ve a su compañero Dani Sánchez?

Es un grandísimo jugador que hace que yo tenga que subir el nivel en cada entrenamiento, no ya en cada partido, porque sé que en cuanto tenga él la oportunidad lo va a hacer genial. Esto es lo que hace a las grandes plantillas conseguir los grandes objetivos, que haya jugadores buenos en todas las posiciones y que todo el mundo entrene a tope. Eso es lo que hace que lleguemos al fin de semana enchufados y que consigamos los tres puntos.

Hablando de los entrenamientos, ¿cómo está la gente?

Creo que la clave siempre son los entrenamientos, el día a día. Yo creo que aquí hay un nivel muy alto de entrenamiento que al míster le gusta mucho, que nadie se deje nada. Eso se nota mucho para competir. Yo veo a todo el mundo a tope, tanto los que hemos tenido la oportunidad de gozar de más minutos como los que están esperando. Todos estamos preparados.

¿Qué ha dicho el míster tras cuatro victorias seguidas?

Nos ha dado la enhorabuena porque está claro que este es el camino, pero no nos podemos relajar. El fútbol son detalles y en el momento en el que piensas que le vas a ganar fácil al San Fernando, por ejemplo, ahí es cuando te equivocas y tienes un accidente. Que desde ya estuviésemos enchufados, que desde ya el entrenamiento fuera lo más importante y que si no teníamos la tensión adecuada para llegar al fin de semana al 100%, podía pasar cualquier cosa.

¿Qué es lo que le pide Pellicer sobre el campo?

Aquí me piden mucho que estemos muy pendientes para saltar y que seamos agresivos en esa presión sobre el extremo. Es una de las cosas que me gusta mucho. Yo tengo la confianza de que mi central me va a cubrir la espalda. Luego con balón que ayude a los centrales o dé amplitud si un mediocentro viene a recibir. Son detalles que vamos puliendo durante los entrenamientos y se va notando el equipo trabajado.

Tanto Jokin Gabilondo como usted están creando mucho. En Linares se vio su segunda asistencia, una al primer palo y otra al segundo. ¿Hablan sobre esos movimientos?

Con Roberto es fácil entenderse porque huele el gol dentro del área. Yo, simplemente, alzo un poco la mirada y sé que si está él, Dioni o Loren, cualquier jugador de la plantilla va a atacar el balón y hacerme bueno el centro. La pongo porque sé que hay grandes jugadores.

¿Cómo vivió lo de Linares?

Si soy sincero, no estoy acostumbrado a que en la quinta jornada de liga a Linares se desplacen tantas personas, que nos reciban como nos recibieron. Parece que estamos en la jornada 35 y que nos estamos jugando algo. La afición es de Primera División, es una locura y eso también lo tenemos que disfrutar nosotros porque eso es impagable.

¿En qué momento decide volver y fichar por el Málaga CF?

Estar fuera es difícil. Es verdad que el segundo año en Polonia fue más complicado porque el proyecto no se estaba cumpliendo. En el día a día se hizo más difícil y sabía que un cambio iba a venir. No tenía claro que iba a volver a España, pero cuando mi agente me dijo que había algo fuera y que estaba la posibilidad del Málaga CF, junto con otros equipos de Primera RFEF, aunque también había de Segunda, le dije que le diera prioridad al Málaga CF por todo lo que yo sentía por este club. Mi familia por parte de madre es de aquí, he pasado muchos veranos en Málaga y siempre he sentido que este club era una parte de mí. Era algo especial.

¿Cómo fue salir a un país que no conoce?

Yo iba con una mentalidad muy abierta de aprender y adaptarme. Me fue bien. Es una grandísima oportunidad para todos los jugadores de crecer. Si sale bien, te colocas en un sitio privilegiado. Al final, en España el nivel es muy alto y estar en equipos top cuesta mucho. Otra cosa es que tengas unos proyectos como el Málaga CF u otros clubes que son top.

Hay un vestuario con muchos jóvenes. ¿Cómo les ve? ¿Qué les dice?

Los jóvenes están dando un rendimiento muy alto, hay varios de ellos que me han sorprendido. Es la combinación perfecta: la ilusión de la juventud y nosotros que tenemos más experiencia. Les intentamos aconsejar un poco y ellos se están dejando. El chico joven con energía e ilusión quiere que todo vaya hacia arriba, que suba el ritmo y nosotros a veces les tenemos que decir que hay que para un poco por el control. Eso lo tienen que aprender porque los partidos por cualquier detalle se pueden ir.

¿Algún jugador con el que tenga una relación especial?

No conocía a nadie. Quizás con Juan Hernández, que es mi compañero de habitación en los viajes. Pero me llevo muy bien con todos. No hay nadie que tenga un rifirrafe ni hay grupos. Es ideal porque vas a comer o a desayunar y da igual en la mesa que te sientes, todo el mundo nos llevamos bien.

Le trajo Loren Juarros, han estado Kike Pérez y José María Muñoz. Sabe todo lo que se vivió el año pasado. ¿Les ve más tranquilos con esta racha de victorias?

No puedo opinar de eso porque no estuve. Entiendo que fue un caos que el Málaga CF con el equipo del año pasado se viera en descenso. Ahora mismo el panorama es totalmente diferente y tenemos que estar juntos y unidos. Nos van las cosas bien, no nos podemos descentrar ni escuchar los elogios ni las críticas. Pero en los momentos malos, que los habrá, que sepamos que la plantilla y la dirección deportiva estamos unidos.

La palabra ascenso es tabú. Tras esta racha ¿se levanta esa prohibición en el vestuario?

En el vestuario preferimos no hablar de objetivos a largo plazo, pensamos en ganar cada semana. No sé lo que pensará el míster o la dirección deportiva, claro que ojalá se cumpla el gran objetivo, pero hay que disfrutar. Si se entrena bien, van a llegar los resultados. El equipo está respondiendo. Transmitirle a la gente tranquilidad porque nos vamos a dejar la piel cada fin de semana por ganar los tres puntos.

¿Se ha marcado algún objetivo personal para esta temporada?

El marcarte objetivos a largo plazo te puede crear ansiedad. No me esperaba estar en la quinta jornada con dos asistencias. Si es la octava jornada y tengo otras dos más, pues mejor. Yo salgo cada partido a dar lo máximo. Si es dando asistencias o con un gol, mejor, pero sé cuál es mi rol. Soy un defensa, lo más importante es dejar la portería a cero.

¿Qué le parece todo lo que ha surgido con la Kings League?

Entiendo a todas las partes. Entiendo que los aficionados del Melilla se pueden quejar del margen de tiempo que tienen, habrá gente con viajes. Entiendo que la Kings League lo quiera hacer aquí porque es una grandísima ciudad, un enorme estadio y saben que aquí va a responder la gente. No me compete opinar, pero ojalá se hubiese podido hacer mejor.