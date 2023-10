El Málaga CF ha presentado seis alineaciones diferentes en las seis primeras jornadas de Liga. Y este domingo, en Huelva, Sergio Pellicer sacará un nuevo once distinto a los anteriores, en este caso, por obligación. Ni las cinco victorias consecutivas han hecho que el míster de Nules repita con los mismos 11 futbolistas de inicio, y ahora, con la lesión de Víctor García, tendrá que presentar otra formación alternativa.

Se dice que lo que funciona es mejor no tocarlo, pero es que el Málaga CF tiene tantas alternativas esta temporada, sobre todo en la medular, que han posibilitado a «Pelli» plantear alineaciones diferentes en cada uno de los encuentros, en función del partido y el rival.

La llegada tardía de Nélson Monte, titular a partir de la jornada 2, o las múltiples opciones con las que cuenta el míster en el centro del campo han posibilitado que todavía no haya repetido once titular. En la medular, ha habido rotaciones desde el inicio: Juanpe empezó de titular y su contratiempo en la nariz le sacó del once. Por su parte, Dani Lorenzo y Larrubia han ido alternando titularidades con suplencias. Solo Genaro y Kevin, desde la jornada 2, se han mantenido más estables en el once en la zona ancha.

Y en la retaguardia, Juande y Galilea van alternando en el centro de la zaga como acompañantes de Nélson Monte, un fijo. Alfonso Herrero, en portería, y Jokin Gabilondo y Víctor García, eran dueños de los laterales. Y eso ahora va a tener que cambiar a la fuerza.

La lesión de Víctor García es un serio contratiempo para el equipo. Estaba siendo uno de los hombres más destacados del conjunto blanquiazul y, hasta el momento, había sido titular en los seis primeros duelos disputados. Ahora le llegará el turno a Dani Sánchez, que tendrá su primera oportunidad como titular en el costado izquierdo de la zaga. Hasta el momento, el malagueño había jugado solo unos minutos en dos encuentros saliendo en el descuento y la segunda mitad casi al completo del choque de la pasada jornada ante el San Fernando, donde dejó muy buenas sensaciones. Dani Sánchez estuvo muy activo en labores ofensivas y nada más entrar al campo tuvo dos apariciones en el área rival que pudieron acabar en gol. Primero el meta rival y luego un zaguero evitaron que se estrenara como goleador con el Málaga CF.

Dani Sánchez tendrá ahora la tarea de suplir a Víctor García, máximo asistente del equipo (2). Este domingo en el Nuevo Colombino tendrá una buena prueba de fuego.

Sergio Pellicer, duda

Además de las bajas ya confirmadas de Ramón, Haitam, Juan Hernández y Víctor García sobre el césped, no será hasta este sábado cuando se decida si Sergio Pellicer se sentará o no en el banquillo visitante del Nuevo Colombino. El entrenador blanquiazul fue sometido recientemente a una cirugía menor programada y todavía anda renqueante y con molestias. Aún no está descartada su presencia, pero si no llega a tiempo, será su segundo, Manolo Sánchez, el que haga las labores de técnico en Huelva, siempre en conexión con el míster.

Ya sea con Pellicer o Manolo Sánchez en el banquillo, el Málaga CF saldrá con un nuevo once para medirse al Recreativo de Huelva. Los cinco últimos han dado muy buen resultado.