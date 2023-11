Sergio Pellicer se mostró "muy orgulloso" por la clasificación del Málaga CF para la siguiente ronda de Copa del Rey tras "un partido muy disputado" frente al Barakaldo. El técnico blanquiazul fue preguntado por la noticia negativa del choque, la lesión de Nélson Monte y quiso mandar un mensaje tranquilizador: "Creemos que no es nada grave".

Análisis del partido

"Muy orgulloso del trabajo de todos los chicos, ante un rival que está en una categoría inferior, pero si jugasen una superior, estaría a un gran nivel. Ha sido un partido muy bonito, en un gran estadio. El césped estaba regular, pero todos hemos sabido competir. A veces estaremos mejor, peor, pero tienen un gran amor propio por lo que se está haciendo. Que lo disfruten y que estén preparados para el domingo. Ha sido un partido muy disputado, con ocasiones".

Barakaldo

"Ellos han tenido situaciones, nosotros también. Luego está el tema de la eficacia. Se lo he dicho a los jugadores, había frustración porque no salían las cosas. Hoy era muy difícil que salieran, era un escenario difícil. Era un rival con un gran estado emocional. Tenemos ocasiones, eso es lo más importante".

Nélson Monte

"Es una sobrecarga. Lo habíamos hablado, que en cualquier situación pidiera el cambio. Esperaremos a ver cómo avanza en estos días, a ver si puede estar el domingo. Creemos que no es nada grave".

Canteranos

"Es el primer equipo, Copa del Rey. No es pretemporada. Santaella ha entrenado con nosotros, ha aprovechado la oportunidad. Me quedo con su personalidad. A Cordero le va a valer más este partido que todo el mes en la selección. Me quedo con todos los chicos jóvenes. No podíamos arriesgar con el tema de las cuatro fichas, por eso no hicimos más movimientos".

Importante seguir ganando

"Las victorias alimentan la autoestima. La gente se tiene que sentir orgullosa del trabajo. Creo que el domingo vamos a ganar, hay que ser optimistas. Tenemos que recuperar jugadores porque en esta fase de calendario no nos ha venido bien. Estamos aún en la undécima etapa. Quiero tener el máximo de jugadores posible, porque necesitamos a todos. Haitam, Juan y Loren han acumulado minutos, también Bilal. El Málaga exige que todos estén".