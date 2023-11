Manu Molina pasó este miércoles por la sala de prensa de La Rosaleda para analizar la actualidad del Málaga CF. Pese a que el equipo blanquiazul vive su primer bache, el centrocampista explica que «estamos convencidos de lo que somos y trabajamos junto al míster» y asegura que «vamos a salir adelante». En lo personal, dice que vio «bien» en su vuelta a los terrenos de juego frente al Alcoyano.

Estado personal

«Cuando me encontraba bien, vino esa lesión. Llevaba dos partidos como titular encontrando ritmo. Después de la lesión me vi bien en esos 45 minutos. No estoy al 100% físicamente, pero me veo bien».

Situación del equipo

«No estamos con la fluidez con la que estábamos al principio. El equipo está concienciado de lo que tiene que hacer. Nos va a venir bien el saber lo que tenemos que hacer, dónde estamos y lo que debemos hacer. El otro día perdimos el primer partido en casa. Estamos convencidos de lo que somos y trabajamos junto al míster. Vamos a salir todo adelante. El vestuario está al 100%».

Primer bache de la temporada

«Al final solo hemos perdido dos partidos. Los de arriba están apretando y ganando mucho. Tenemos que seguir y ahora vamos a un campo bonito ante un buen equipo como es el Murcia. No nos tiene que entrar miedo de jugar en casa, es un lujo jugar con más de 20.000 personas. Nos está costando un poquito. A veces vamos más con corazón que cabeza. Estamos concienciados de lo que es el club y estamos muy concienciados de lo que tenemos que hacer, con la cabeza tranquila y los pies en el suelo».

Exigencia en Málaga

«Hemos perdido solo dos partidos. Sabemos de la exigencia que hay. Esta afición la tienen muy pocos equipos. Me encanta esa presión, personalmente tenemos que saber la presión que hay, es bueno para el futbolista. Ser veterano te ayuda a llevar esa presión».

Exceso de presión

«El míster dijo... ahora ya sabemos lo que es La Rosaleda. Nos tenemos que aislar un poco y no sentir miedo. Va a ir todo bien. Prefiero jugar ante 20.000 que 1.000. Está claro que a veces las cosas no salen como uno quiere, pero la gente tiene que estar tranquila».

Partido en Murcia

«Es un buen equipo, pero no han empezado como esperaban. Cambiaron de entrenador. Conozco al míster de cuando él estuvo en Ibiza. Nosotros tenemos que jugar como sabemos. Debemos llevar el peso del partido, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Es un buen campo para sacar los tres puntos».

Nueva lesión de Haitam

«El vestuario estaba jodido. Venía de una lesión muy larga y se estaba encontrando bien. Es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Esperemos que el año que viene cuando vuelva, el club ya haya conseguido el objetivo».