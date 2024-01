Pellicer: «No hemos estado bien en momentos críticos»

Sergio Pellicer lamentó en sala de prensa que su equipo no fuese capaz de mantener la ventaja después de dar la vuelta al choque en un campo como el Alfonso Murube. «No nos puede ocurrir eso, ponernos por delante y con dos situaciones de pérdidas, perder», resaltó el técnico blanquiazul. En cuanto al balance general de la primera vuelta, el de Nules dijo que «tenemos que hacer un balance positivo».

Análisis del partido

«Hay que felicitar al Ceuta por la primera mitad. Ha sido un partido atractivo para el espectador, pero poco para nosotros. El equipo ha encontrado una buena estructura con los cambios. No nos puede ocurrir eso, ponernos por delante y con dos situaciones de pérdidas, perder. Me quedo con que el equipo no ha perdido la cara al partido. Hay cosas que tenemos que mejorar por parte mía».

Horrible primera parte

«Es trabajo nuestro, sobre todo, a nivel defensivo. Tenemos que tener esa estructura que en caso de pérdida no nos hagan daño. No hemos llegado ni a hacer falta. Todos mis equipos han sido solidarios y rocosos. Son cosas de trabajo. No es la mejor manera de acabar la primera vuelta. Este equipo tiene alma, tendremos que dar un paso adelante».

Duelo contra el Castellón

«Tenemos que pensar en analizar, viajar y entrenar. El partido de Castellón es el más importante de la temporada. Tenemos que ser ambiciosos. Hay dos equipos que lo hacen muy bien, otros estamos en otro escalón. Es un partido señalado, nos va a marcar. Va a ser una buena prueba para nosotros contra el favorito».

Primera vuelta

«Los equipos están ahí por algo, es cuestión de estadística y resultados. Tenemos lo que el equipo está trabajando. Tenemos que hacer un balance positivo a nivel de que ves que hay dos rivales por encima. Nos focalizamos en nosotros mismos, somos ambiciosos. Trabajamos sabiendo cuál es el objetivo, que está muy claro. Hay un objetivo que es ser el mejor de la categoría y otro que es por otra vía. Queda muchísimo y vivimos en un club que es una montaña rusa, tenemos que mantener el equilibrio. Estamos teniendo un problema en las entradas a los partidos».

Rendimiento de la plantilla

«No estoy cabreado con ellos, es conmigo mismo. Estamos todos en el barco, fallamos y acertamos todos. Somos un equipo que nunca pierde la cara, hemos conseguido darle la vuelta en un campo muy complicado. Luego, en momentos críticos, no hemos estado bien. El primero que se pone el chaleco de las balas soy yo. Los chicos lo han dado todo, el equipo tiene alma».

Error de Alfonso Herrero en el 3-2

«No es un error para mí. Es un centro que se envenena. Tenemos que ser más pesimistas dentro del área y atacar el balón. Alfonso nos está dando mucho. Si es un error, bienvenido sea. Seguramente nos seguirá dando mucho».

Nelson Monte

«Lo he cambiado por la tarjeta y el contexto. Estaba con ciertas molestias. Cumple y ha hecho un esfuerzo brutal. También es un aprendizaje. No ha estado al nivel al que nos tiene acostumbrados, como el resto del equipo. Es él el que me pide el cambio».