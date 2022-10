La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha reiterado que en el procesamiento de su marido en una causa de la Audiencia Nacional no hay "nada del Ayuntamiento ni nada como alcaldesa". "Las elecciones están próximas", ha apostillado.

El juez Manuel García Castellón ha procesado al marido de la alcaldesa por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia.

"No hay absolutamente nada mío como la alcaldesa ni por supuesto dentro del ámbito del Ayuntamiento"

"No hay absolutamente nada mío como la alcaldesa ni por supuesto dentro del ámbito del Ayuntamiento", ha aseverado Muñoz, apuntando que esa desvinculación a la que ha apelado "está absolutamente claro desde el primer momento".

"Hay quien quiere volver a insistir, ya sabemos que hay interés, hay unas elecciones cerca y ha salido muy bien la feria. A partir de ahí está claro que hay algún grupo que tenga especial interés", ha concluido.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz municipal, Félix Romero, incidiendo en que "no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con la gestión municipal" ni tampoco "en el ámbito político con la propia alcaldesa, no le afecta a su gestión". "Es alguien ajeno a esta administración", ha reiterado, apuntando que "no afecta en nada al Ayuntamiento".

Romero ha dicho que "es evidente que hay cierta intencionalidad política". "Es algo que suele pasar cada cuatro años, llevamos ya 15 años con culebrones de este tipo cada vez que se acercan las elecciones", ha señalado, insistiendo en que "nada tiene que ver con el Ayuntamiento" y en que en ese auto "según tengo entendido, lo que se hace es paralizar el procedimiento judicial sobre unas personas que no tienen nada que ver con la gestión municipal ni de la alcaldesa".

Ha apuntado que "si alguien quiere ver cómo funciona el Ayuntamiento solo tiene que mirar hacia el éxito de organización de la Feria de San Pedro" y a la recuperación "gracias a la gestión de la alcaldesa" de una parcela de 81.000 metros cuadrados "que además se asociaba con la imagen de la corrupción" para el recinto ferial permanente.

Esto lo ha puesto como ejemplo de la gestión de la regidora y del equipo de gobierno, incidiendo en que "lo demás es un 'déjà vu', volver a lo mismo porque se acercan unas elecciones, tratar de llevar a la confusión a los ciudadanos porque ni hay noticia nueva ni afecta a la gestión municipal". Al respecto, ha lamentado que "se querrá manipular todo cuando lleguemos a una situación de elecciones".