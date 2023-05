Una rotonda de Las Chapas que hasta el viernes pasaba prácticamente inadvertida para los viandantes comunica desde este fin de semana a dos referentes de la medicina pública de la provincia de Málaga. La glorieta que da acceso al Hospital Costa del Sol lleva ya el nombre del doctor Andrés Sánchez Cantos, uno de los impulsores a inicios de la década de los 90 del centro hospitalario y, durante 28 años, jefe del Servicio Digestivo.

Nacido en Marbella, Sánchez Cantos estudió la carrera de Medicina en Granada y fue jefe clínico del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Clínico Universitario Virgen de La Victoria de Málaga hasta inicios de la década de los 90.

«Cuando terminé la carrera, Marbella no tenía hospital. Iba a Málaga y me llevaba a mis compañeros. Algunos taxistas me decían que les quitaba el negocio», recuerda el doctor, que el pasado sábado recibió un reconocimiento en el restaurante Da Bruno Sul Mare.

Destaca que su ilusión era «ser médico y ejercer en mi pueblo», algo que pudo hacer desde 1993 hasta 2021, cuando se jubiló.

Además, también ha sido presidente de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva; miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Patología Digestiva; y miembro de la American Gastroenterological Association. Desde estas responsabilidades, promovió la celebración de congresos médicos internacionales en la ciudad.

Entre sus distinciones cuenta con las medallas de oro del Voluntariado de la Asociación Española Contra el Cáncer; de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva; de la Sociedad Española de Patología Digestiva, y de la Ciudad de Marbella, que recibió en 2016.

«He peleado por una Marbella digna y un hospital que también lo fuera y que ofreciera una atención médica adecuada», apunta.

Sánchez Cantos colabora también con la organización de la Semana Santa; forma parte de los Hermanos de San Bernabé; contribuyó a que la Asociación Española Contra el Cáncer abriera un local en Marbella y, desde la Academia Gastronómica local, divulgó los beneficios de la dieta mediterránea.

La familia del doctor Sánchez Cantos regentó durante años La Jaula, un café de mediados del siglo XX ubicado en la carretera general y próximo al Paseo de La Alameda en el que hacían parada las diligencias, primero, y los autobuses después que partían o llegaban a Málaga y el Campo de Gibraltar al toque de una característica campana.

El establecimiento fue derruido a mediados de la década de los años 60.