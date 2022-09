"Ahora estoy en la gloria, te lo juro", contaba Emi Bonilla a La Opinión el año pasado. El famoso cantante resumía así cómo se sentía desde que en 2020 tomó la decisión de marcharse a vivir a Colmenar. Poco antes, por fin había recibido la indemnización del Ayuntamiento de Málaga por el derribo forzoso de su casa y tablao en el Camino Nuevo de la capital, lo que le había permitido comprarse una casa mata a las afueras del pueblo. "No hay un vecino que no me ofrezca algo, que no me diga que lo que me haga falta. Son gente buena de verdad", detallaba con una sonrisa de su vida en Colmenar.

Ahora, tras tres años en el pueblo, este malagueño de adopción, nacido en Peñarroya-Puertonuevo (Córdoba) y que el próximo 31 de diciembre cumplirá 86 años, recibirá este sábado, 24 de septiembre, el homenaje de sus vecinos con la Porra Flamenca que le ha organizado la veterana Peña Flamenca 'El Canario de Colmenar'. Consistirá en una comida en el local de la peña (14 horas) seguida de un actuación (a partir de las 16 horas), que será presentada por Antonio Gavilán, en la que en la primera parte cantarán Arrierito de Colmenar y Juan García Pinazo, acompañados a la guitarra por Patricio Moreno. En la segunda parte el protagonista será el propio cuadro de Emi Bonilla, con el artista al cante, junto a Leonor Coral y Antonio El Lili, a la guitarra. Precios, 20 euros los socios, 30 euros los no socios y parejas de no socios, 50 euros. El homenaje, organizado por la peña, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar y Luna Molina Instalaciones. Emi Bonilla, querido por su calidad artística y humana y que llegó a actuar en la película de Brigitte Bardot 'Los joyeros del claro de luna', sigue suscitando admiración y cariño allí donde va.