Ángel Estacio y Pepa Cobo buscan ayuda para la instauración de un aula de Educación Especial para su hija Ángela en el municipio de Monda. Este es el tercer año que la menor cursa sus estudios en el colegio público Remedios Rojo de Monda, algo que, tal y como asegura su madre, la ha ayudado a socializar y a establecer lazos muy fuertes con sus compañeros.

Dentro de la escolarización, como explica Pepa, existen tres tipos de modalidades A, B y C, estando la pequeña actualmente dentro de la B. Esta modalidad permite asistir a clase a la menor con el resto de los compañeros, destinando determinadas horas de la semana al logopeda o pedagogo.

Sin embargo, cuando se pasa de Infantil a Primaria, se tiene que llevar a cabo una nueva evaluación por parte del equipo de orientación del colegio para cambiar o continuar en la misma modalidad.

«Nuestra hija, en este caso, va a pasar a la C, pero el problema que tenemos es que en Monda no existe el aula específica para alumnos de esta modalidad», señala Pepa.

Es por ello que los padres de la pequeña Ángela se reunieron el pasado 23 de diciembre con el delegado de Educación en Málaga, pero no obtuvieron las respuestas que buscaban. «Nos dicen lo de siempre, que actualmente no hay ninguna niña en modalidad C y que en el momento en que la niña cambie de modalidad se verá que es lo mejor para ella».

Lo que más preocupa de esta situación, como afirma Pepa, es el cambio brusco de vida y rutina que sufriría Ángela, que se vería obligada a tener que trasladarse a Coín para continuar con sus estudios. «Para Ángela esto sería un trastorno», explica con preocupación su progenitora.

Debido a esta situación, los padres de la pequeña anuncian una serie de movilizaciones para conseguir la implantación de este aula en el pueblo, que permita hacer vida normal a la pequeña y no separarse de sus compañeros. «Ángela tiene toda su vida en Monda, es injusto que la separen de sus compañeros», insiste Pepa. «Todos los avances que ha tenido se pueden paralizar. Desde que está en este pueblo Ángela es otra niña y no queremos frenar su desarrollo».

Respuesta de Educación

La Delegación de Desarrollo Educativo en Málaga explica que el Informe de Evaluación Psicopedagógica de la alumna establece «la necesaria permanencia extraordinaria de la misma en Infantil de 5 años». «Para la elaboración de dicha medida de atención a la diversidad se cuenta, en todo momento, con la autorización de la familia, tal y como establece el protocolo», añaden.

La Delegación de la Junta de Andalucía insiste en que «la revisión del informe se realizará durante este curso con el fin de valorar la posibilidad del cambio de modalidad de escolarización. Si así fuese, se procedería al estudio de la creación de un Aula Específica en la zona», apuntan.

Sin embargo, los padres de la menor temen que, llegado el momento, aún no se haya instaurado el aula específica que demandan. «Vamos a mover cielo y tierra para intentar conseguirlo. Si tenemos que manifestarnos delante de la Delegación de Educación lo vamos a hacer. Lo que queremos es lo mejor para nuestra hija, no empezar desde cero».