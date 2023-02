Archidona se rebela contra el paso del tiempo y los estereotipos de edad a través de la exposición de arte ‘El tiempo por vivir’, una muestra que recoge una amplia gama de expresiones artísticas y obras de hasta media docena de autores del colectivo ‘ArtequipoXX’.

Cuadros, retratos, esculturas, fotografías, etc. donde lo «políticamente correcto» no va en consonancia con el poder creativo y universal de la mirada de los artistas que cuentan experiencias y no años en sus espaldas, escapando de una sociedad que marca rangos y arquetipos por la edad.

Según explican los autores de las obras, se trata de «un proyecto que dedicamos a la edad avanzada, el periodo de vida más importante porque es el más longevo. La muestra se ha construido sobre cuatro ejes que son visibilizar, empoderar, reconocer y recordar» el papel tan importante que tienen las personas más mayores en la sociedad. «Tenemos que ocupar el espacio que nos corresponde, ser dueños de nuestras decisiones y romper tabúes».

Los interesados podrán visitar esta muestra hasta el próximo día 25 de febrero en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona.