El sindicato CGT ha reivindicado la puesta en funcionamiento de una línea de Cercanías entre Antequera y Ronda que conecte también con los Cercanías de Málaga en Bobadilla. Se trata de una petición que el sindicato ha registrado en el Ayuntamiento de Antequera y que ha sido respaldada por el grupo municipal de Izquierda Unida ya que “sería fundamental para revitalizar la zona, siendo un impulso turístico y económico para todos los pueblos, donde la despoblación está a la orden del día”, ha declarado la candidata a la alcaldía, Pilar Ruiz.

Por otro lado, el sindicato ha vuelto a denunciar varias deficiencias en la nueva estación de AVE, entre ellas la falta de espacio suficiente entre las vías de ancho convencional, lo que impide que dos trenes puedan estar estacionados a la vez. “Se trata de un error muy grave después de la millonada que ha costado esta obra, del retraso y de tener a los antequeranos sin ningún tren durante ocho años”, ha criticado, Miguel Montenegro, augurando que esto traerá consecuencias.

“El ‘Antequeragate’ va a suponer otro escándalo como lo de los trenes que no cabían en los túneles de Cantabria“, ha dicho. “No hay gálibo suficiente para que dos trenes estén a la vez en la estación de Antequera Ciudad y quizá por eso aún no están llegando los trenes de Media Distancia de ancho convencional a esta estación. Ha habido un error terrible, se han tomado las medidas como si fuesen vías de ancho internacional, y no las de 1,66 que tiene el ancho ibérico”.

También han denunciado que la pasarela peatonal de acceso sigue cerrada “a causa de varias disputas políticas entre el Ayuntamiento y ADIF que no quieren encargarse del mantenimiento de este pasillo, lo que está poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que tienen que acceder por la carretera a pie”, ha criticado.

Sin conexión con el transporte urbano

Por otro lado, consideran “una falta de previsión absoluta” que el Consistorio antequerano “no tenga ya transporte público que llegue directamente a la estación para dar ese servicio”, haciendo referencia al bus urbano. Además, han advertido una vez más sobre la “privatización inminente” del aparcamiento.

Por último, han propuesto denominar la nueva estación de AVE con algún nombre significativo que la identifique con el objetivo de evitar confusiones a los pasajeros que sin querer terminan bajándose en Santa Ana. “Tenemos Torcal, Dólmenes o la Peña de los Enamorados. Hay que darle un impulso a ese nombre para que Antequera sea reconocida como lo que es, una ciudad Patrimonio de la Humanidad”, ha dicho Ruiz.