"Dejo mi cargo en la Mancomunidad con 4,7 millones en las cuentas bancarias y deuda cero"

El alcalde de Alozaina, Antonio Pérez (PSOE), nos atiende después de haber cedido el cargo de presidente en la Mancomunidad Sierra de las Nieves. Atrás quedan 11 años en un organismo donde recuerda que no ha habido remuneración para ningún representante público en el organismo.

¿Qué valoración general realiza sobre estos tres mandatos que ha vivido al frente de la Mancomunidad Sierra de las Nieves?

Hemos podido lograr avances significativos en desarrollo económico, preservación medioambiental y calidad de vida de nuestros ciudadanos. Nuestro incansable trabajo basado en el consenso permitió fortalecer nuestra infraestructura, promover aspectos como la igualdad de género, protegido el entorno ambiental y fomentar la formación y el empleo. Cada uno de estos esfuerzos ha contribuido a hacer de nuestra comarca un lugar más próspero y sostenible. Todos hemos sido activos colaboradores en beneficio de la Sierra de las Nieves. Después de mi experiencia como presidente, tengo una convicción clara. Si la Mancomunidad no existiera, sería necesario crearla.

¿De qué manera se ha producido su relevo al frente del organismo comarcal?

En primer lugar, quiero manifestar que en esta ocasión no fui elegido candidato socialista a la presidencia. Tanto nuestro partido como yo ya compartíamos la convicción de que era el momento de iniciar una nueva etapa con otro compañero que liderara el organismo. Pero el proceso que condujo a mi sucesión en la entidad se llevó a cabo a través de una decisión que, lamentablemente, no siguió el acuerdo de colaboración alcanzado hace cuatro años entre todos los partidos a nivel provincial para evitar el enfrentamiento político en las mancomunidades. Me resulta difícil entender por qué el PP decide en este nuevo mandato no mantener los gobiernos de concentración en las entidades comarcales, a pesar de los buenos resultados obtenidos en la provincia en estos últimos años. También me sorprende que IU, siendo la tercera fuerza política con solo tres representantes, haya decidido pactar con el PP en la Sierra de las Nieves, a pesar de los antecedentes en las mancomunidades de la Costa del Sol y de La Axarquía, donde IU y el PSOE han sido excluidos de los gobiernos. La posición del PP de ceder la presidencia a IU, pese a tener el doble de representantes, sólo puede entenderse como gesto sectario con el objetivo de desplazar al PSOE del gobierno.

¿Cómo considera que se avecina este nuevo mandato dentro del ente supramunicipal?

El próximo mandato reviste una importancia crucial, ya que implica la ejecución de los planes y ayudas que hemos obtenido en los últimos años. Por ejemplo, el Plan de Turismo Sostenible, con un presupuesto de 3,9 millones destinados a proyectos que fortalecerán nuestra economía local y promoverán un turismo sostenible. Este plan incluye una inversión directa de 2 millones en proyectos municipales y 1,9 millones en proyectos de alcance global. Asimismo, me gustaría destacar la aprobación de un proyecto que cuenta con una inversión de 500.000 euros destinado a impulsar y mejorar la actividad comercial digital en nuestro territorio. Además, la ejecución del acuerdo alcanzado con la Diputación de Málaga para mejorar la sede de la Mancomunidad con un presupuesto de 250.000 euros y desarrollar proyectos conjuntos que fomenten la energía renovable, como la instalación de redes de calor de biomasa en los municipios con un montante económico de 5.534.955,20 euros.

¿Cuál es el logro del que más satisfecho se siente tras más de 11 años como presidente ?

Sin duda, la declaración de la Sierra de las Nieves como nuevo parque nacional. Este hito marca un momento histórico en nuestro territorio al convertirnos en el tercer parque nacional de Andalucía y el único en la provincia de Málaga. Esta distinción no sólo ofrece oportunidades significativas para el desarrollo, sino que también garantiza la máxima protección a nuestro hermoso entorno natural.

Seguro que hay proyectos que se quedan pendientes. ¿Alguno que le generara una especial ilusión?

Sí, me habría gustado que se aprobara la ampliación de la Mancomunidad para incluir a todos los municipios que forman parte del Parque Nacional, de forma que esta entidad pueda desempeñar un papel fundamental en el desarrollo integral de toda la región. No resulta comprensible que no estemos actuando de manera conjunta todos los municipios, especialmente después de haber logrado la declaración.

¿Algún otro detalle que considere de relevancia?

El acta de arqueo del organismo, que certifica que he dejado un saldo en las cuentas bancarias de 4,7 millones y deuda cero.