Traer a jóvenes de la antigua colonia española del Sáhara para que puedan buscarse un futuro mejor, contribuir a la despoblación de los municipios de la provincia y limpiar los montes para prevenir incendios, esta es la filosofía del proyecto ‘Hijos de las nubes’ que apoya la Diputación de Málaga y por la cual ha recibido a jóvenes saharauis que se van a dedicar al pastoreo en Benarrabá.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asistido a la recepción de una delegación saharaui junto al alcalde de Benarrabá, Silvestre Barroso; el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez; la gobernadora de la Wilaya de Smara (campamentos saharauis), Aza Brahim Bobih; el director de Voluntary Nomads, Malad Mohamed Sidi, y director de El Hueco, Joaquín Alcalde.

Salado ha explicado que ‘Hijos de las nubes’, nombre en árabe que reciben los saharauis, es una idea redonda, ya que trata de combatir la despoblación atrayendo a población joven del antiguo territorio español para dedicarse al pastoreo, al tiempo que aprenden prácticas innovadoras en este sector.

Pastoreo

"La práctica del pastoreo ayuda a limpiar los montes y a la prevención de incendios", ha añadido Salado, quien ha recordado que el relevo generacional no está garantizado en esta actividad.

Salado ha dado la bienvenida a la provincia a la delegación saharaui, en la que participan siete pastores de entre 28 y 41 años, y ha incidido en los "fuertes lazos históricos y sentimentales que nos unen a este pueblo".

Además, ha expresado la necesidad de que todas las instituciones colaboren en la lucha contra la despoblación y el cambio climático, con la ayuda de los colectivos sociales y de la iniciativa privada.

Innovación

El presidente de la Diputación ha destacado la importancia de la innovación social y el trabajo que hace la institución provincial a través de La Noria y sus nodos, como el de innovación social digital que abrió hace dos años en Benarrabá. Salado ha recordado otras iniciativas provinciales como ‘Metapueblos, más allá de la ciudad’, ‘Vente a vivir a un pueblo’ o los campus de inmersión rural, que también han hecho parada en Benarrabá.

"Queremos mostrar los beneficios y oportunidades que ofrecen los pueblos de la provincia no sólo para que los jóvenes no se vayan, sino para atraer a otras personas que no se habían planteado venir y desarrollar alguna actividad económica sostenible", ha dicho Salado, quien ha recordado que "la Serranía de Ronda cuenta con infinidad de recursos medioambientales, naturales, culturales y turísticos que ofrecen muchas ventajas a quienes estén dispuestas a vivir, trabajar e invertir en un pueblo, donde la calidad de vida es muy alta y cada vez se cuentan con más y mejores servicios".