Antequera ha destinado una cuantía de 100.000 euros para hacer más accesible la entrada a diversos comercios locales. En concreto, son 15 los negocios que se han beneficiado de la última subvención promovida por el Ayuntamiento de Antequera y gestionada por la ACIA (Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera y Centro Comercial Abierto).

“Qué mejor que adaptar nuestra ciudad para todas las personas, para que puedan salir a hacer los regalos y poder celebrar las fiestas como nos merecemos todos y como deseamos”, ha manifestado este miércoles la concejala de Accesibilidad, Sara Ríos, en una comparecencia junto a la teniente de alcalde delegada de Comercio, Ana Cebrián, y el presidente de la ACIA, Jorge del Pino.

Tanto el Consistorio como la asociación empresarial agradecen la predisposición mostrada por los comercios que han recibido unas ayudas que han ido desde los más de 2.000 euros hasta alcanzar los 8.000 euros en algunos casos, debido a las necesidades de actuación para mejorar el acceso a los establecimientos.

Los comercios beneficiados con esta subvención han sido: Carnicería Alameda (c/ Cantareros), Capella Decoración (c/ Comedias), Comercial Trujillo (c/ Diego Ponce), David Morán (c/ Duranes), DelicateSin (c/ Trasierras), Deportes Tránsito (c/ Cantareros), Disfraces Montenegro, (c/ San Pedro), Estanco San Pedro (c/ San Pedro), Floristería La Gardenia (c/ Lucena), Golosinas Montenegro (c/ San Pedro), Jiro’s Modas (c/ Diego Ponce), Laboratorio Antakira (c/ Obispo), Papelería San Agustín (c/ Infante don Fernando), Peluquería De Javi (c/ Diego Ponce) y Puntto (c/ Lucena).

Su tramitación, tal y como han apuntado, se ha prolongado más de los previsto, en parte por las respectivas autorizaciones que ha tenido que conceder la Junta de Andalucía ya que varios de los establecimientos se encuentran no sólo en el Centro Comercial Abierto de Antequera sino también en entornos con protección urbanística y del patrimonio.

Como ha recordado del Pino, existe una legislación que establece las condiciones básicas de accesibilidad de cara a la no discriminación de las personas con discapacidad, por lo que insta al sector a adaptarse a esta normativa. Es por ello que también que espera que el Ayuntamiento vuelva a poner en marcha una convocatoria de ayudas similar, dado que este tipo de actuaciones no sólo supone un beneficio para el sector sino que también “hacemos una ciudad más amable”.

En este sentido, la edil de Comercio ha agradecido a la ACIA que sea una “herramienta muy útil y muy necesaria” para implementar este tipo de iniciativas, máxime de cara a mejorar el acceso a los establecimientos en unas fechas tan señaladas y esperadas por el sector. Además, ha augurado que habrá una nueva subvención para continuar mejorando la accesibilidad de los locales comerciales, para que se pueda poner en marcha el próximo año.