IU y el PSOE trabajan para presentar en Archidona otra moción de censura contra el PP

Todo apunta a que los movimientos políticos no van a cesar en la comarca de Antequera. Izquierda Unida y el PSOE trabajan para presentar en Archidona otra moción de censura contra el PP, según confirmaron sendas fuentes cercanas a estas fuerzas progresistas. Tal y como han venido admitiendo sus líderes provinciales estas últimas semanas, ambas formaciones están dispuestas a conformar nuevos gobiernos municipales al alimón y seguir corrigiendo «la anomalía», tras no haberle cerrado en su momento el paso a los regidores en minoría de los populares. De hecho, están cocinando un segundo pacto como el de Humilladero que cristalizaría en la localidad de la Plaza Ochavada en las próximas semanas. La intención es que, si en Archidona también se liman las asperezas locales, el actual alcalde del PP termine siendo sustituido por una alcaldesa de IU.

Aunque aseguran que la alternancia política no se dará inmediatamente después que la de Humilladero, dónde se debatirá el Miércoles Santo la moción de censura que hará alcaldesa a la socialista Auxi Gámez, las fuentes consultadas explicaron que después de Semana Santa se acelerarán las conversaciones con el objetivo de desbancar al PP durante la primavera.

PSOE e Izquierda Unida registran una moción de censura en Humilladero. / La Opinión

Alcaldesa de IU

Esto le daría paso a una alcaldesa de IU, previsiblemente a María José Casado, que encabezó la candidatura seguida de otras dos mujeres. De hecho, IU quedó como segunda fuerza en Archidona empatada a cinco ediles con el PP, mientras que la exalcaldesa socialista Mercedes Montero fracasó en su examen de reválida y bajó de ocho a tres sillones. Entre IU y el PSOE suman ocho de los trece ediles y pese a ello no evitaron que el candidato del PP, Manuel Almohalla, que se presentó como independiente, se convirtiese en el primer regidor del partido de centro-derecha en la historia de la localidad.

Es este otro paralelismo respecto a la situación que se daba en Humilladero, otro feudo de la izquierda en el que tampoco habían gobernado nunca los populares. Y, en ambos casos, el bloque progresista fue incapaz de pactar tras los comicios locales pese a sacarle tres concejales de diferencia al PP. Aunque fuentes de IU recuerdan que en junio «se intentó hasta última hora» llegar a acuerdos en ambas plazas, coinciden con la versión del PSOE a la hora de admitir la dificultad existente de inicio. Sin mencionarlo, se están refiriendo a las relaciones entre ambas fuerzas en estos municipios, a una enemistad de la que ha aprendido a sacar rédito el PP. En Humilladero, por ejemplo, no se ha olvidado lo que en IU se consideró en 2015 como «el pacto de la vergüenza» una vez que el PSOE aceptó el apoyo del PP. Y en Archidona queda reciente la campaña electoral en la que el choque fue duro e IU le quitó parte del electorado al PSOE.

Deseo de las direcciones provinciales

Ahora, la situación habría cambiado hasta el punto que el deseo de pactos de las direcciones provinciales del PSOE e IU, comandadas por Dani Pérez y Toni Morillas, es atendido de mejor grado por sus dirigentes en estos pueblos. Y a ello habrían ayudado los avances realizados estos últimos meses para recuperar las dos alcaldías, priorizando a la que ha quedado como segunda fuerza y haciendo cesiones de uno y otro lado. Por ejemplo, en Humilladero el exalcalde Miguel Asencio dio un paso al lado a favor de su número 2.

Aunque en IU y el PSOE prefieren no garantizar públicamente al 100% la ejecución de otra moción de censura en Archidona, no ocultan que sus estrategias confluyen en el deseo de restarle poder al PP y de corregir «una situación no deseada que al final sucedió» como la que puso al PP en la alcaldía con 4 de los 11 concejales de Humilladero o 5 de los 13 en Archidona. Es más, fuentes del PSOE afirman que "lo mejor que lo puede pasar a Archidona es que prospere allí otra moción de censura porque los gobiernos en minoría del PP son sinónimo de parálisis, dada la incapacidad de sacar adelante unos presupuestos o cuestiones técnicas más complejas».

Inmersos en estos episodios, los socialistas también se rebelan contra la indignación expresada tras la moción de censura de Humilladero por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro: «Ella compró hace cinco meses en Mijas a un tránsfuga y ahora no puede venir dando lecciones de moral y pedir que gobierne en Humilladero la lista más votada».