La locución alemana «Humor ist, wenn man trotzdem lacht» (el humor es cuando te ríes de todos modos) nos revela un aspecto fundamental en este tiempo de incertidumbre y desafíos incesantes. Me cito cerca de Las Acacias –su área connatural- con Alfonso Vázquez para departir sobre historias, vidas, libros y humor. Alfonso, mediante su talento literario, nos invita a deleitar nuestras percepciones con el único aparejo que sabe bien sofoca tanta adversidad: la risa. Comenzamos la tertulia contemplando las playas de Pedregalejo y comenta: «Parece el primer día del mundo»- principio de una sus novelas-, adaptando la premisa del estoico Séneca, el cual identificó el humor como un elemento vital de serenidad, recuerden: «Es mejor que un hombre se ría de la vida que lamentarse por ella». Programado por la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación Provincial, el sutil escritor y periodista cierra hoy –día 24 de noviembre- el I Ciclo ‘Encuentro con creadores. Yo y mi sombra, libro abierto’ como relator perspicaz del taller ‘Literatura y humor. Cómo abordar un texto humorístico’. Su ingeniosa y premiada carrera literaria, con más de una decena de obras publicadas, son una evidente muestra enfocada al ocurrente humor y a la divulgación histórica. Los participantes tendrán la divertida ocasión de analizar junto con el autor la particularidad de sus novelas, caracterizadas por la presencia de numerosos personajes reales en la trama humorística y conocerán in situ cómo se prepara ‘Una paella para Charlie Chaplin’ (Reino de Cordelia), última novela que se presentará el próximo mes de mayo. Un viaje transgresor desde la mirada comprensiva y mordaz de este creador a través de la literatura humorística y su esencial importancia en la historia universal, elevando este género literario al trascendente cenit que posee. No subestimemos el humor. Es un asunto muy serio. Diviértanse.